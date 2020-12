Mircea Eremia, în brațele uneia dintre cele mai sexy femei din România. Pe cine a pus ochii vedeta

Citește și: Cât de bine arată iubitul Alinei Eremia! Fotografia din Maldive care face furori pe Internet

Cine este Andra Voloș

În ultima perioadă, numele Andra Voloș a fost pe buzele tururor. Aceasta este cunoscută în lumea mondenă datorită unei emisiuni matrimoniale și relației de lungă durată cu vlogger-ul și cântărețul de manele, Bogdan Mocanu.

Frumoasa șatenă este fotomodel în străinătate și locuia în Italia, alături de mama ei. După emisiunea unde l-a cunoscut pe Bogdan, Andra s-a întors în România pentru a sta cu acesta. Relația celor doi nu a funcționat și au decis de comun acord să pună punct.

Andra nu duce lipsa de admiratori. Aceasta a fost abordată pe Instagram de faimosul Dan Bilzerian, semn că formele ei apetisante și corpul perfect pot cuceri orice bărbat.

"Nu l-am cunoscut, nu l-am văzut niciodată în viața mea. (...) Toată lumea mă judeca, îmi ziceau: "Ai fost aia a lui Dan Bilzerian". Nu am fost, dacă eram îmi asumam. Eu în perioada aia am văzut costumul ăsta de baie la el, l-am comandat, am pozat în el și i-am dat tag. A început să-mi scrie, mi-a dat like-uri. M-a invitat în Los Angeles, dacă voiam să fac parte din echipa lui. Nu am răspuns niciodată la mesaje, nu am vrut.", a mărturisit fosta iubită a lui Bogdan Mocanu pentru Antena Stars.