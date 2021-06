Mircea Solcanu a rămas cu traume după operația pe creier. Cu ce se ocupă în prezent fostul prezentator tv și unde locuiește

Mircea Solcanu a dispărut complet din lumea mondenă din România. Nu se cunosc cu exactitate motivele care au dus la concedierea sa din televiziune, însă gurile rele au spus că ar fi fost vorba despre orientarea sa sexuală.

Fostul prezentator tv a avut parte de multe complicații din punct de vedere medical, de-a lungul timpului. A suferit o operație pe creier care i-a lăsat traume de care încă încarcă să se vindece.

Mircea Solcanu, probleme grave de sănătate

Mircea Solcanu a vorbit despre problemele sale de sănătate, de când a renunțat la televiziune, și a recunoscut faptul că operația la nivelul creierului pe care a suferit-o în urmă cu câțiva ani i-a lăsat sechele pe viață.

”Potrivit statisticilor, trebuia să se termine și efectul operației, ea îmi asigura un număr limitat de ani până la o recidivă sau necesitatea unei alte operații. A trecut termenul, nu am nicio problemă, în afară de pierderea auzului total la o ureche și 70% la cealaltă, adică sunt aproape surd. De șapte ani, verile mi le petrec pe plajă, cu beri și oameni buni, deci nicio opreliște”, a declarat pentru o publicație fostul prezentator tv, potrivit spynews.ro.

Acesta a aflat în urmă cu câțiva ani că suferea de o boală gravă, iar medicii l-au supus la operație imediat cum s-a putut. El a mers la Viena pentru a-și extirpa tumora de la creier. După operație, acesta aproape a surzit, iar acum boala ar putea să recidiveze.

Cu ce se ocupă în prezent Mircea Solcanu și unde locuiește

După ce a renunțat de tot la gândul de a se mai întoarce în televiziune, Mircea Solcanu s-a refugiat la Constanța, localitatea natală și ar trăi cu puțini bani, din pensia de handicap.

Acesta este în prezent student la facultatea de actorie din Constanța, dar recunoaște că nu se gândește să joace pe scenele de teatru sau film, ci urmează cursurile acestei facultăți doar ca pe o provocare a vieții.

”Sincer, abia aștept să termin facultatea. Nu neapărat ca să joc pe scenă sau în filme, ci doar ca să văd ce alte surprize mai are viața pentru mine. Facultatea asta a fost și un fel de penitență, în care am învățat nespus de multe lucruri. Până acum am trecut prin ”Moromeții”, ”Livada cu vișini”, Cehov, Caragiale sau Gorki. Nu mă văd în niciun rol. Cred că niște regizori sau directori de casting ar trebui să vadă asta. Sunt foarte sever în ceea ce mă privește și, sincer, nu mă văd, uneori doar mă mai ascult”.

Mircea Solcanu nu a mai vorbit niciodată cu Cabral după încetarea colaborării

Un lucru care a șocat pe oată lumea a fost încheierea prieteniei dintre Cabral și Mircea. Cei doi nu și-au mai vorbit niciodată.

„Vorbe bune are numai Dumnezeu. Țin legătura cu câteva persoane cu care am lucrat. Prietenii adevărați mă bucur că nu există doar în cărți. Cine sunt ei? Prietenii care au rămas prieteni și care m-au așteptat cuminți, tăcuți și decenți să vin acasă. Sunt acei oameni care au fost prieteni cu mine înainte să fiu chiar la Radio, adică de pe la 15 ani, iar joi am împlinit 45. Eram curios cine își amintește, mai nimeni. Dar, pentru mine, contează mai mult cei care contează și care, culmea, își și amintesc, deoarece ei pentru mine sunt aproape totul. Cu Cabral nu am mai vorbit, niciodată”, a mai adăugat el.

