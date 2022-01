Mircea Solcanu, pensia pe care o primește de la statul român, după ce a fost operat pe creier: "E un șoc pentru oricine"

Mircea Solcanu era zilnic prezent la tv în urmă cu mai mulți ani, însă totul s-a schimbat odată cu trecerea timpului. Acesta s-a retras de pe micile ecrane și trăiește dintr-o pensie destul de mică.

Mircea Solcanu, pensia pe care o câștigă lunar de la statul român. A suferit o operație care l-a lăsat aproape surd

Mircea Solcanu a ajuns de nerecunoscut. Fostul prezentator tv acum trăiește din pensia de handicap care nu este prea mare. Își dorește să termine facultatea de teatru pe care o urmează în prezent.

Iată că, din păcate, intervenția chirurgicală efectuată la Viena nu a fost un succes, iar din acest motiv, Mircea Solcanu a solicitat de la statul român o pensie de handicap care nu este prea mare, potrivit viva.ro.

Mircea Solcanu nu mai aude deloc cu o ureche, iar la cealaltă și-a pierdut auzul în proporție de 70%.

Iată că noul an a început cu un ajutor financiar consistent pentru românii cu pensii mai mici de 1.600 de lei. Așadar, Mircea Solcanu a avut o surpriză frumoasă când în loc de 760 de lei cât primea în mod normal, a primit 2.000 de lei, lucru care l-a ajutat foarte mult.

„Ieri am primit banii. O să păstrez talonul. Pentru cei cu pensiile mici, este un mare ajutor. Din păcate, e doar pentru luna ianuarie suma asta. Păi, făceam petrecere, dacă rămânea așa tot anul. După 3 ani în care nu am luat bursă, ci pensie, acum pensia mea a „bătut' luna asta bursele pe care le iau colegii mei de facultate, la Actorie. Eu am o pensie de 760 de lei, acum am luat 2.000 de lei. Dacă rămânea așa, de 2.000 de lei, eram „like a boss'. Dar, de la 760 de lei, când primesc de obicei, la 2.000 de lei, cât am primit ieri, e un șoc pentru oricine', a spus Mircea Solcanu, potrivit impact.ro.

„Potrivit statisticilor, trebuia să se termine și efectul operației, ea îmi asigura un număr limitat de ani până la o recidivă sau necesitatea unei alte operații. A trecut termenul, nu am nicio problemă, în afară de pierderea auzului total la o ureche și 70% la cealaltă, adică sunt aproape surd. De șapte ani, verile mi le petrec pe plajă, cu beri și oameni buni, deci nicio opreliște.Trăiesc din pensia de handicap și sunt aproape surd. Sunt în anul 2. Sincer, abia aștept să termin facultatea', a declarat acesta pentru sursa citată mai sus.

Mircea Solcanu, despre problemele de sănătate

Mircea Solcanu a vorbit despre problemele sale de sănătate, de când a renunțat la televiziune, și a recunoscut faptul că operația la nivelul creierului pe care a suferit-o în urmă cu câțiva ani i-a lăsat sechele pe viață.

