Mirela de la Insula Iubirii suferă de boala cumplită. Covid-ul a băgat-o în izolare pentru a doua oară consecutiv

"Ca la mine, la nimeni. Tot timpul mi se întâmplă ceva mai special decât la alții. Mi-am făcut un test, aproximativ în urmă cu o lună pentru că aveam niște simptome minore și am zis ca să îi protejez pe cei dragi, pe copii, pe părinți. Haide să văd dacă se întâmplă ceva, măcar din ce cauză se întâmplă și apoi a venit pozitiv testul. Am rămas acasă, m-am autoizolat, după care a trecut perioada și m-am dus să-mi fac niște investigații la spital, la plămâni ca ă văd dacă sunt ok. m-au sunat a doua zi că sunt pozitivă. A fost un semnal de alarmă, tușeam așa, dar totuși mă apăsa pe plămâni, nu sunt fumătoare, și a doua zi am fost pozitivă din nou. Am avut aceleași simptome minore, lipas gustului, a mirosului", spune Mirela.

"De două zile mi-au revenit gustul și mirosul", spune fosta concurentă de la Insula Iubirii, potrivit spynews.

Prima dată când a fost diagnosticată, Mirela a anunțat în mediul online: „Da, am avut și am trecut cu bine cu ajutorul lui Dumnezeu. Vă doresc multă sănătate!”, a transmis Mirela Banias la InstaStory. Însă nu a durat mult până să se întâmple din nou!

Pe atunci declara că primele simptome au fost: „Oboseală, lipsă de gust și miros, tuse, dureri de mușchi, de cap. Însă vă rog să fiți precauți și să respectați regulile de igienă și să purtați mască... că nu e de glumă... eu eram una din acele persoane care nu credea!”, a spus bruneta.