Mirela Vaida a trecut prin momente dificile! Prezentatoarea TV a ajuns de urgentă la spital cu fiul ei, Tudor. Ce s-a întâmplat

Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Mireasa, a trecut printr-o sperietură zdravănă, după ce fiul ei a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Frumoasa prezentatoare TV a ajuns cu fiul ei Tudor de urgență la spital. Mezinul familiei, Tudor, care este de obicei un băiețel foarte energic, a prezentat simptome care au convins-o pe Mirela Vaida că are nevoie de îngrijiri medicale de specialitate.

Mirela Vaida, de urgență la spital cu fiul ei, Tudor

Prezentatoarea emisiunii Acces Direct a ajuns de urgență la camera de gardă cu Tudor pentru că avea nevoie de mai multe investigații. Mirela Vaida a postat pe contul ei de Instagram, pe Story, o imagine din spital, în timp ce aștepta ca medicii să îi pună un diagnostic fiului ei.

Din spusele Mirelei, se pare că micuțul a contractat un virus specific bolilor copilăriei și nu ar fi vorba de o situație foarte gravă. Cu toate acestea, ca orice mamă, prezentatoarea TV s-a îngrijorat, neștiind cum ar putea să îl ajute pe fiul ei,

„La camera de gardă... Ce să facem? Așa e cu copiii mici”, a scris Mirela Vaida pe rețelele de socializare.

Prezentatoarea TV a trecut recent prin mai multe momente dificile, atunci când a fost internată pentru câteva zile cu fiica ei, Carla. La începutul lunii iunie, fetița acuza amețeli și dureri de cap, iar Mirela Vaida a dus-o imediat la spital pentru mai multe investigații.

După ce i s-au făcut toate testele, Mirela și fiica ei au aflat că nu se confruntă cu nicio problemă gravă și că e posibil doar ca oboseala ultimelor zile de școală să-și fi pus amprenta pe micuța ei. Carla a avut nevoie de mai multă odihnă pentru a se reface.

Înainte de a sta internată cu fiica ei, Mirela Vaida a trebuit să fie puternică pentru fiul ei Tudor, când în luna aprilie a suferit o operație la ambii ochi. Pe atunci prezentatoarea TV a fost extrem de copleșită atunci când l-a îngrijit pe micuțul ei în perioada de recuperare.

“A fost cumplit, traumatizant pentru mine ca si parinte, ca mama... Este atat de dureros sa-ti vezi copilul intins pe pat, sub efectul anesteziei generale, sa te simti neputincioasa, slaba... Sa vezi agresivitatea lui cand se trezeste ( efectul anesteziei, despre care imi spusese medicul ATI), urletele, tipetele, loviturile lui, plansul lui cu "lacrimi de sange"..😔 Ieseam eu plangand de la copil, ca sa nu ma vada, intra sotul meu, statea el 5 minute dupa care iesea el plangand si faceam schimb.. si tot asa! Am incercat sa-l pregatesc dar ce-i puteam spune unui copil de 7 ani? In ultima perioada n-am fost om! N-am dormit nopti intregi si am simtit, zilnic, un ghem de foc in stomac...Am realizat, inca o data, ca nimic nu e important pe lumea asta! Nimic! Doar sanatatea!”, scria pe-atunci Mirela Vaida într-o postare pe contul ei de Instagram.

