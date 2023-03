Mirela Vaida, fotografie de colecție de ziua ei de naștere. Cum s-a fotografiat prezentatoarea tv la cei 41 de ani

Mirela Vaida a împlinit 41 de ani și a sărbătorit pe cinste alături de cei dragi și colegii de muncă. Prezentatoarea tv a fost sărbătorită încă de la primele zile ale dimineții de cei trei copii ai săi și soț, dar și la filmările Acces Direct, de către colegi.

La 41 de ani, Mirela Vaida se poate declara o femeie împlinită. Are o carieră în televiziune de mulți ani, merge la spectacole de muncă și are familia pe care și-a dorit-o atât de mult.

O prezență constantă în mediul online, Mirela Vaida le-a împărtășit fanilor o parte din surprizele pe care le-a primit de ziua ei de naștere. Prezentatoarea a scris în mediul online că a fost surprinsă cu multe dulciuri și cadouri la muncță și s-a distrat pe cinste la Acces Direct de ziua sa, colegii ei făcându-i toate poftele.

„Veni și ziua lui 41! Dragii mei, am avut o zi aniversară absolut fantastică! Vreau să vă mulțumesc, fiecăruia în parte, pentru miile de mesaje transmise, pentru toate gândurile bune și emoționante! M-ați copleșit! Ziua mea a fost perfectă datorită copiilor mei care mi-au sărit în pat dis-de-dimineață, datorită colegilor mei „nebuni” și frumoși de la Acces Direct, care mi-au pus jilț în fața redacției, afară, în ploaie, și care au mai scos și câțiva cireși de plastic pentru o atmosfera mai primăvăratecă, datorită vouă, rude și prieteni! Vreau să mulțumesc, în mod special, bunilor mei prieteni, Nicu și Sorina, pentru preparatele absolut delicioase și Cristinei pentru dulciurile demențiale! Mulțumesc, dragi prieteni, că existați și că îmi faceți viață așa frumoasă!”, a mărturisit Mirela Vaida pe o rețea de socializare.

Dacă inițial a postat în mediul online imagini de la locul de muncă, nu se putea ca prezentatoarea tv să nu scoată în evidență și surprizele făcute de membrii familiei. Într-o imagine de colecție, Mirela Vaida este surprinsă alături de cei trei copii ai săi, în spatele unui fundal cu baloane și cu cifrele vârstei pe care tocmai a împlinit-o, înconjurată de o mulțime de buchete de flori.

„Am ajuns acasa, unde-i cel mai bine! Va multumesc din toata inima pentru ziua asta!”, a scris Mirela Vaida în dreptul imaginii.

Fanii s-au bucurat să o vadă pe vedetă într-o astfel de ipostază și i-au transmis urări de bine în comentarii.

Chiar dacă este o fire activită și are o viață plină, Mirela Vaida recunoaște că mai are momente când kilogramele ei o iau razna, însă nu stă prea mult pe gânduri. Recunoaște că este o gurmandă desăvârșită și gătește românește, însă atunci când e cazul apelează și la diete stricte.

„Da, țin diete atunci când simt că am luat-o razna, că am pus cam multe kilograme. Atunci, sigur, țin o dietă de o săptămână-două. Mă reglez, dau jos cele 2 kilograme în plus, cam atât pun eu, 2 sau 3 kilograme maximum. După aceea, revin la viața normală. Dar nu am fost niciodată un om care să țină diete pe termen nelimitat.(..) Deci la mine în casă nu e cu dietă. Eu sunt un om fericit când se mănâncă, și eu mănânc tradițional, frumos, românesc, nu salate și rucola. Iar atunci când simt că e cam mult și nu se mai încheie fusta, mă reglez. Mă hidratez câteva zile, țin așa un pic de dietă sănătoasă, asta însemnând să nu consum mult, caloric. Și gata, mi-am revenit rapid! Pentru că am o viață activă și organismul răspunde imediat. De gătit, gătesc bine și chiar ar fi păcat să nu mănânce familia mea din mâna mea”, a spus prezentatoarea TV într-un interviu pentru Viva!

