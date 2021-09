Mirela Vaida s-a fotografiat fără strop de machiaj pe ten, în vacanță. Cât de bine arată vedeta

Mirela Vaida și-a surprins fanii cu o imagine din vacanță în care a apărut fără fond de ten. Vedeta arată impecabil și fără ajutorul produselor cosmetice. Deși o vedem la tv cu un make-up profesionist aplicat pe ten, iată cum arată în vacanță.

Mirela Vaida, ten impecabil, fără machiaj. Cât de bine arată vedeta

Mirela Vaida, prezentatoarea de la Acces Direct, a mers în vacanță alături de persoanele apropiate și s-a pozat în mai multe locuri superbe în care a mers. De această dată, vedeta a ținut să le arate fanilor cum arată fără a folosi deloc produse cosmetice.

Iată că, nu este deloc schimbată, ba mai mult de atât, pe Mirela Vaida o prinde foarte bine look-ul natural. Cei peste 570 de mii de urmăritori pe care i-a strâns pe Instagram au putut să o vadă pe vedetă fără strop de make-up pe ten și au reacționat imediat, spunându-i că arată foarte bine.

„Vacanța asta neplanificată a ieșit minunat! Atunci când nu ai așteptări și nici nu știi unde te duce drumul, înveți să te bucuri doar de prezent! Am mers zeci de kilometri pe jos, cu rucsacul în spate și harta în mână, am mâncat în localuri mici și cochete și ne-am savurat cafeaua în cafenele strâmte, pline de flori, pe malul apei! Ne-am bucurat de oameni relaxați în jurul nostru și am vizitat palate, castele și mănăstiri pline de istorie! Ne-am rupt de toate grijile care ne așteaptă! De azi ne întoarcem acasă, la copiii de care ne e atât de dor! De luni începem un nou sezon @acces_directoficial și viața reintră în rutina zilnică! Micile astea escapade chiar ne încarcă bateriile și ne dau energie pentru încă câteva luni de muncă! Să ne fie bine tuturor! Va îmbrățișez!”, a fost mesajul pe care ea l-a atașat fotografiei din vacanță.

Fanii au reacționat imediat și au ținut să-i scrie mai multe mesaje prin care aceștia au ținut să-i transmită mai multe gânduri. „Drum bun să aveți”, „Ce ochi frumoși ai”, „Wow, ce frumoasă ești”, au fost doar câteva dintre mesajele pe care ea le-a primit în mediul online de la fani.

Vedeta se află în Praga, într-o vacanță bine-meritată. Mirela Vaida, deși este mama a trei copii, arată extraordinar și are ten de adolescent și o siluetă de invidiat. În ciuda programului încărcat atât pe plan profesional, cât și pe plan familial, Mirela reușește să își facă timp și pentru vacanțe.

Cariera Mirelei Vaida. Cum a devenit cunoscută

Născută în data de 16 martie 1982 la Târgu Frumos, vedeta are în prezent vârsta de 39 de ani. Mirela a absolvit Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București și Facultatea de Drept din cadrul Universității București, s-a specializat apoi cu un Master în Dreptul Comunității Europene în cadrul Facultății de Drept a Universității București, un an mai târziu, aceasta a mai făcut un master, de data aceasta în Comunicare și Relații publice, din cadrul Facultății de Comunicare și Relații Publice. De asemenea, prezentatoarea este iubitoare a muzicii și a participat și la Eurovision. În 2021 Mirela Vaida a fost concurentă la Te cunosc de undeva!

Mirela Vaida a povestit în urmă cu câțiva ani că a apărut prima dată pe micile ecrane pe vremea când era la liceu.

"Prima-prima apariţie la TV a fost în clasa a IX-a, la un post local din Iaşi, când trebuia să cânt live o melodie. Îmi amintesc şi acum că s-a dat stop de câteva ori, din cauza faptului că nu mă puteam aduna de emoţie. Prima apariţie ca moderator TV a fost în toamna lui 2004 şi a fost alături de Cosmin Seleşi, la cârma unui matinal. Acolo am înţeles ce înseamnă live-ul, dar şi multe alte lucruri ce s-au dovedit a-mi fi extrem de utile mai târziu", a declarat Mirela Vaida.

