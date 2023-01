Mitică Popescu a lăsat un gol imens în sufletul celor care l-au cunoscut. Ce mesaj a scris Ștefan Bănică Junior în memoria lui

Vestea morții lui Mitică Popescu, la 86 de ani, a luat prin surprindere pe toată lumea. Fiecare dintre colegii de breaslă a lăsat un mesaj în memoria regretatului actor, unul dintre ei fiind chiar Ștefan Bănică Junior, care a jucat în peste 300 de piese alături de acesta.

Ce mesaj a transmis Ștefan Bănică Junior în memoria regretatului actor Mitică Popescu

Ștefan Bănică Junior regretă enorm pierderea marelui actor Mitică Popescu. În memoria sa, acesta a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. În cuprinsul textului, Ștefan Bănică Junior a rememorat momentele în care a avut onoarea să joace alături în spectacole.

Ștefan Bănică Junior a mai amintit de episoadele în care a râs cu gura până la urechi la glumele lui Mitică Popescu, dar și de poveștile cu tâlc despre marii actori povestite de către acesta. În final, Ștefan Bănică Junior îi mulțumește pentru tot ce a învățat de la el:

Am avut șansa să joc cu el peste 300 de spectacole, cu <<Desculț în parc>>, unde nea Mitică îl juca magistral pe Velasco, vecinul excentric al celor doi tineri proaspăt căsătoriți. În atâția ani, cât am jucat, am râs mult împreună și îi ascultam de fiecare dată cu interes poveștile despre marii actori din generațiile trecute, pe care îi evoca mereu cu drag și, mai ales, cu respect. Mulțam frumos pentru ce am învățat de la tine, domnule Mitică Popescu! Drum lin printre stele…”, a scris Ștefan Bănică Junior pe contul său de Instagram.

Dragostea eternă dintre Mitică Popescu și Leopoldina Bălănuță

Mitică Popescu a făcut parte din generația de aur a carierei sale, potrivit fanatik.ro. Marele actor a debutat, în anul 1973, la Teatrul Mic, acolo unde și-a cunoscut și soția, pe regretata Leopoldina Bălănuță, potrivit aceleași surse citate.

Cei doi s-au căsătorit în anul 1977, în seara de Revelion și au rămas împreună până când regretata actriță s-a stins din viață în anul 1998, potrivit Adevărul.ro. De atunci, Mitică Popescu nu s-a mai recăsătorit:

„Ne făcea plăcere să ne întâlnim doar noi doi, fără prieteni, şi stăteam ore întregi într-un restaurant până la ora închiderii. Fără declaraţii banale, pompoase, am simţit amândoi că suntem făcuţi unul pentru celălalt. Am realizat că o iubesc pe Poldi atunci când a trebuit să fie internată timp de o lună şi jumătate la Fundeni, din cauza unei peritonite. O vizitam în fiecare zi, îi duceam de mâncare şi stăteam cât mai mult posibil lângă ea. Şi acum îmi mai aduc aminte că m-a rugat să-i fac rost de o casetă cu Demis Roussos. I-am îndeplinit dorinţa şi m-am bucurat de bucuria ei.“, povestea Mitică Popescu, citat de aceeași sursă.

