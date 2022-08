Monica Bîrlădeanu, apariție de senzație în vacanță. Cum arată actrița în costum de baie la 43 de ani

Monica Bîrlădeanu a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii din vacanță. Prezentatoarea de la Splash! Vedete la apă s-a lăsat fotografiată purtând un costum de baie care îi evidențiază trupul superb.

Actrița a dezvăluit că a plecat în vacanță la final de august pentru că a fost implicată în mai multe proiecte în toiul verii, însă se bucură de finalul sezonului estival, într-o destinație de vis.

Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie

Monica Bîrlădeanu s-a fotografiat într-un costum de baie roșu, întreg și cu un decolteu adânc, care îi evidențiază bustul generos.

„N-am crezut niciodată că o vacanță la sfârșit de august se simte atât de bine. Iulie-început de august am lucrat ( că doar știți din stories), iar iunie am fost în pregătiri pt emisiune. Parcă m-aș fi simțit vinovată să mă duc în vacanță. Sincer.

Acum însă, la sfârșit de vara, simt că e absolut binemeritat și necesar acest time out în care mă bucur de apă, de soare, de mese seară cu prieteni faini, de o natură ce se desfaoara în față noastră absolut minunat și divin...

Serios... pentru mine e prima vacanță cu adevărat fabuloasă după foarte mulți ani”, a scris Monica Bîrlădeanu în dreptul postării de pe Instagram.

De asemenea, Monica Bîrlădeanu s-a lăsat fotografiată și într-un costum de baie alb.

Monica Bîrlădeanu a avut o adolescență grea. Ce s-a întâmplat în mediul său familial

Puțini știu că Monica Bîrlădeanu a avut parte de clipe foarte grele la 12 ani, când părinții săi au divorțat.

„Separarea e destul de urâtă, dar, chiar şi aşa, mi s-a părut că e mai bine ca ei să fie fericiţi separat decât să continue împreună, dar nefericiţi. Cred că divorţul lor m-a făcut să cred mai puţin în ideea de mariaj. N-am simţit că am această aspiraţie nici când aveam o doză de naivitate şi abia descopeream lumea. Însă cel mai traumatizant moment a fost când, la şedinţa publică, de faţă cu mulţi alţi oameni pe care eu nu-i cunoaşteam, a trebuit să aleg între mama şi tata – să spun de cine îmi place mai mult, cu cine vreau să locuiesc în continuare. E îngrozitor să spui „cu mama“ în timp ce-ţi ţii tatăl de mână. Nu te mai poţi uita la el de ruşine pentru că a fost nevoit să îndure umilinţa abandonului unui copil care, în momentul ăla, poate să însemne întreaga lume pentru el”, a povestit Monica Bîrlădeanu în cadrul unui interviu oferit în 2017 pentru Adevărul.

În adolescență, Monica Bîrlădeanu s-a confruntat cu durerea pierderii tatălui. Actrița a lucrat de la 16 ani, pentru a-și ajuta mama cu bani.

„M-a afectat teribil pierderea lui, bruscă, chiar în vara când învăţam pentru admiterea la facultate. A fost foarte dificil. Şi, într-adevăr, a fost o adolescenţă grea, dar căreia, într-un fel, îi sunt recunoscătoare, pentru că, poate dacă noi nu eram într-o situaţie aşa de dificilă financiar, de exemplu, după plecarea lui tata, nu s-ar fi născut aşa repede în minte simţul responsabilităţii.

O vedeam pe mama neajutorată, muncea foarte mult – venea de la 30 de copii la grădiniţă, la 3 copii acasă. Şi atunci am simţit nevoia de a participa la veniturile familiei, aşa că m-am angajat prima dată la 16 ani, la o terasă lângă gară. Am minţit că am, de fapt, 18 ani, altfel nu m-ar fi primit. Ca să nu creez îndoieli, m-am machiat mai strident, mi-am pus nişte şosete în sutien şi aşa am primit postul!”, a mai povestit atrița pentru sursa citată anterior.

