Mr. Pink stârnește din nou un val de curiozitate în România. Iată cum îl cheamă de fapt în actul de identitate și ce vârstă are omul de afaceri!

Mr. Pink și Monica Gabor au atras din nou atenția publicului din România după ce s-a aflat că aceasta a dat naștere fiului lor în mare secret în urmă cu aproximativ 6 luni.

Viața omului de afaceri de origine chineză a fost dintotdeauna un subiect de interes pentru români, mai ales că el a pus accent pe discreție încă de la începutul relației sale cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu.

În prezent, cei doi formează un cuplu de mai bine de 10 ani și par să se bucure cu adevărat de relația lor, mai ales că recent au devenit părinții unui băiețel.

Cu toate că Monica Gabor a rămas mereu în atenția publicului din România, nu mulți sunt cei care știu care este numele ei în prezent, dar și cum se numește cu adevărat Mr. Pink în actul său de identitate.

Care este numele real al lui Mr. Pink. Câți ani are afaceristul chinez și de unde provine mai exact

Dorind întotdeauna să păstreze discreția, actualul soț al Monicăi Gabor este cunoscut după apelativul Mr. Pink, lăsând de înțeles că nu își dorește să fie în atenția publicului cu adevăratul său nume.

Potrivit Cancan, Mr. Pink s-a născut pe data de 28 ianuarie 1977 și este originar din provincia Qinghai. Numele său din actul de identitate este Poe Qui Ying Wangsuo, însă acest aspect nu a contat niciodată pentru Monica Gabor, drept dovadă fiind chiar relația lor care a trecut la un alt nivel și care depășește pragul de 10 ani.

„Numele lui nu este relevant nici măcar pentru mine. Mult mai important este cum ne tratăm unul pe celălalt, respectul. (…) Și mie mi-a luat mult timp să mă obișnuiesc cu acest nume. De fapt, lui nu mă adresez niciodată cu acest apelativ”, motiva fosta soție a lui Irinel Columbeanu, într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani pentru revista Tabu, citată de sursa menționată anterior.

În vârstă de aproape 48 de ani, Mr Pink a devenit tată de băiat pentru a doua oară, bucurându-se cu adevărat de viața pe care o are alături de cele mai importante persoane din viața sa.

Cu toate că acum viața lui pare una fără griji, de-a lungul timpului omul de afaceri a trecut prin multe greutăți.

Mr. Pink a început să lucreze încă de la vârsta fragedă de 12 ani, atunci când, potrivit dezvăluirilor făcute de Monica Gabor în trecut, vindea colegilor săi bomboane, pixuri și hârtie.

„Familia mea mi-a indus mentalitatea că indiferent de ce vrei să faci în viață, poți să obții. Dacă îți cumperi bomboane de șase cenți, probabil le poți vinde cu șapte cenți. Așa am debutat în afaceri. Nu am obținut o mulțime de bani, dar am învățat elementele de bază,” a declarat chiar Mr. Pink într-un interviu pentru revista Arabian Business.

În prezent, Mr Pink se bucură de numeroase afaceri în Statele Unite ale Americii, acolo unde este stabilit alături de frumoasa lui soție, Monica Gabor.

