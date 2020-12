Monica Gabor, poză cu Irina Columbeanu, Mr. Pink și fiul lui. Cât a crescut adolescenta de când a plecat în SUA

Dorinţa lui Irinel Columeabu este ca Irinuca să aibă un viitor promiţător

„În legătură cu dorinţa mamei Irinei, ca fiica noastră să se mute cu ea în Statele Unite, pot spune că aceasta nu este o noutate pentru mine şi că amândoi părinţii suntem în egală măsură preocupaţi să-i asigurăm fiicei noastre un viitor cât mai promiţător. În plus, eu însumi sunt pregătit, atunci când Irina îşi va manifesta această opţiune, ca nu numai să îmi dau acordul în acest sens, ci să încerc chiar să facilitez luarea la timp util a acestei decizii majore pentru cursul vieţii ei, rămânând în continuare solidar, în exclusivitate, cu doar ceea ce va fi mai bine pentru viitorul Irinei per ansamblu şi abţinându-mă să pun în ecuaţie şi să mă gândesc şi la al meu”, a spus Irinel Columbeanu la acea vreme, în anul 2019, când Irina s-a mutat definitiv în America.

Monica Gabor a mărturisit într-un interviu faptul că fiica sa îşi doreşte să plece din România

„Aici se simte acasă şi simte că are o familie. Irina îl numeşte pe Pink „daddy', deşi eu niciodată nu i-am spus să îi spună aşa, nu mi-aş permite, pentru că îl respect pe tatăl Irinei. Totuşi, la ea a venit în mod natural şi e foarte ataşată de Pink şi vrea să se mute aici, pentru că vrea o mamă, un tată, un frate… Deocamdată, ne vom revedea în vacanţă, în iulie.', mărturisea Monica Gabor, conform viva.ro.

Monica Gabor trăiește de mai mulți ani în SUA alături de Mr. Pink

Irinel Columbeanu a pierdut averea de care se bucura pe vremuri. Vila de la Izvorani a ars recent, iar acum se pare că își duce viața de pe o zi pe alta, potrivit sursei menționate mai sus.

În presă au apărut speculații și s-a spus că Monica Gabor ar vrea să îl aducă pe fostul soț în America, că îi propune o afacere și că Mr. Pink este de acord cu acest lucru.

Recent, Monica Gabor a intrat în direct prin telefon la Antena Stars și a spus care este adevărata sa relație cu fostul soț în acest moment:

"Sunt foarte fericită pentru viața pe care o am aici. Îl apreciez foarte mult pe omul din viața mea. Consider că mi-a adus multă schimbare în bine. Și pe omul care a fost în viața mea înainte. Și el m-a ajutat foarte mult și doar cu acești oameni am reușit să devin ceea ce sunt astăzi și le mulțumesc", a declarat Monica Columbeanu.