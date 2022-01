Alexandra Stan, iluzia optică ce le-a atras atenția fanilor. Ce au observat aceștia la bluza vedetei

Alexandra Stan, una dintre cele mai talentate cântărețe de la noi, s-a lăsat fotografiată într-o ținută provocatoare, iar la descrierea postării cu 6 fotografii în care și-a etalat formele, artista a scris “Escandalo” (scandal, tradus din spaniolă).

Alexandra a purtat o bluză cu mânecă lungă, cu imprimeu de tabșă de șah. Ce le-a atras atenția fanilor este că prin bluza complet transparentă se observa că blondina nu poartă sutien.

În partea de jos, artista a ales o pereche de blugi albaștri din care se vedeau marginile lenjeriei intime de culoare neagră. Alexandra Stan este mândră de silueta ei și nu ezită să le demonstreze și fanilor acest lucru, alegând să se fotografieze în cele mai sexy ținute.

Ținuta Alexandrei Stan care a atras toate privirile

Bluza scurtă i-a scos în evidență abdomenul perfect plat, lăsând și mai mult la vedere parte din lenjeria intimă. Complet dezinhibată, Alexandra s-a lăsat pozată în timp ce i se observa bustul prin poza transparentă. Atunci când fotograful a folosit blițul, părțile ei intime au ieșit și mai mult în evidență.

Cântăreața a pus pe jar imaginația fanilor cu această apariție și a strâns peste 34.000 de aprecieri la această serie de fotografii îndrăznețe. De asemenea, mulți dintre urmăritorii săi nu s-au putut abține din a o complimenta sau judeca în secțiunea de comentarii.

“Si se intreaba de ce o judeca lumea. Sunt de acord cu a fi sexi dar nu cand o duce in “pornism””

“Ohh how I love that you never wear a bra😍” (Ce-mi place că nu porți sutien niciodată)

“The best queen 👑 🔥”

“Superba ❤️❤️❤️❤️”

“Mega sexy🔥🔥”

În ciuda comentariilor răutăcioase, Alexandra se simte mereu în largul ei atunci când pozează în ținute sexy, jucându-se cu imaginația fanilor. Mulți dintre aceștia au complimentat-o pentru formele ei, în timp ce alții i-au mai spus că așteptă cu nerăbdare să lanseze noul album despre care artista vorbește de atâta timp.

Alexandra Stan are un nou iubit

La scurt timp după divorțul de Emanuel, Alexandra pare că și-a găsit liniștea și fericirea în brațele altui bărbat, pe nume Alex Parker. Cei doi și-au oficializat noua relație postând o fotografie cu ei doi când se sărutau pe Insta Stories.

La sfârșitul lunii decembrie, Alexandra a postat prima poză cu Alex, în ipostaze tandre. Deși Alexandra nu a scris exact faptul că ei sunt iubiți, iubitul ei a făcut acest lucru și a publicat mai multe InstaStory-uri, iar în unul dintre ele, cei doi au apărut sărutându-se, iar el a numit-o „iubita mea”.

