Ioana Năstase ar fi fosta agresată de o femeie într-un restaurant. Ce propuneri ar fi primit din partea ei: „Nu îmi revin”

Ioana Năstase trece prin momente dificile după ce o femeie i-ar fi făcut avansuri de față cu Ilie Năstase, într-un restaurant. Bruneta a dezvăluit că este total uimită de tot ce s-a întâmplat și încă nu își poate reveni din starea respectivă, fiind foarte afectată de situația în care a fost pusă.

„Nu îmi revin, am avut o experiență foarte neplăcută. Este tragedia vieții. Sâmbătă seara, după ce am fost cu Ilie într-un centru de mobilă și l-am căutat o oră prin parcare, acesta mi-a zis că îi este foame. Eu nu am vrut să merg în niciun local, dar a insistat. După ce am ajuns la restaurant cu Ilie, a venit o femeie la masă, nu am înțeles cine a fost. Am înțeles că femeia respectivă este cunoscută, m-a agasat timp de 3 ore, nu am trăit niciodată o asemenea experiență”, a declarat vedeta, conform click.ro.

Ce propuneri neașteptate a primit Ioana Năstase de la femeia care a abordat-o

Ioana Năstase a povestit că femeia care a sosit la masa lor a invitat-o la toaletă, însă a refuzat. După multe insistențe din partea ei, bruneta s-a decis să accepte și să o însoțească, dar a avut parte de o surpriză neplăcută când a observat că aceasta începe să-i facă avansuri.

„La un moment dat m-a întrebat dacă vreau să merg la toaletă. I-am zis că nu. A început să insiste și am zis hai să merg. La un moment dat, se uita în spatele meu și mi-a zis «mamă, ce fund apetisant ai! Ce te-aș ciupi!»”, a mai povestit ea.

Vedeta a declarat că femeia și-ar fi dorit să o sărute, lucru pe care i l-a spus chiar lui Ilie Năstase: „Când ne-am întors la masă, i-a zis lui Ilie că vrea să mă sărute. Am rămas șocată”

„Mi-a pus mâna pe toate cele, mi-a tras fermoarul de la bluză. Eram în trening. Când mi-a tras fermoarul, Ilie a rămas perplex pentru că am rămas la bustul gol. Într-un restaurant să faci așa ceva…au văzut oamenii ce s-a întâmplat. Femeia i-a zis lui Ilie că mă sărută, iar el i-a zis «Ok baby», adică lui îi plăcea ce se întâmpla acolo”, a mai adăugat ea, vizibil afectată, potrivit sursei citate mai sus.

Ioana Năstase a evidențiat faptul că Ilie nu a intervenit deloc, ci mai mult s-a amuzat de cele întâmplate: „Partenerul meu îi făcea semne, de parcă era în regulă ce îmi făcea. Am vrut să plec, dar am rămas de dragul lui Ilie”.

Situația cumplită a făcut-o pe vedetă să plângă și să găsească o cale de scăpare: „La un moment dat plângeam. Femeia avea 1.90. Rămâi șocat de așa ceva. Am vrut să fug, pentru că m-am speriat. (...) Am încercat să păstrez distanța. Patronul de acolo s-a băgat, a venit și a pus-o în altă parte, i-a zis: «Din acest moment stau eu lângă doamna Ioana, te rog frumos să pleci»”

