Motivul pentru care Alexandra Stan stă cu chirie în Capitală. De ce nu vrea să-și cumpere apartament

Alexandra Stan, recent instalată în București, a făcut o schimbare în locuința sa, dar nu în sensul pe care îl presupune zvonul că artista ar fi achiziționat un nou apartament.

Într-un interviu acordat pentru unica.ro, cântăreața a clarificat că în prezent se află în regim de chirie și că nu are planuri imediate de a cumpăra o proprietate locativă.

De ce nu vrea Alexandra Stan să-și cumpere apartament în București și de ce stă cu chirie

Printre vedetele care au decis să stea în chirie se numără și Cătălin Botezatu, Dana Săvuică, Bogdan Vlădău și chiar Alexandra Stan, care a făcut o serie de declarații prin care a explicat de ce a decis să facă asta.

Artista s-a mutat recent, dar este important de menționat că nu a achiziționat apartamentul respectiv. "Nu, nu l-am cumpărat. Stau cu chirie deocamdată", a dezvăluit artista. Ea a explicat că preferă să locuiască în chirie deoarece îi place să schimbe des locația de resedință, deoarece se plictisește rapid.

Totuși, a menționat că s-a interesat în trecut de achiziționarea unei proprietăți, dar din cauza fluctuațiilor constante de pe piața imobiliară și a stilului său de viață, nu a luat încă această decizie.

„Și anul trecut am vrut să-mi cumpăr apartament. M-am interesat, dar nu știu ce să zic, că piața în momentul de față e în continuă schimbare și cum se construiesc o grămadă…. și mă tot gândesc că la cât de mult mă mut eu și cât de mult plec, chiar are sens? Bine că într-adevăr, dacă te gândești la partea financiară, am oameni care mă sfătuiesc că mai bine să cumpăr, să îl închiriez. Adică, nu știu, eu mă plictisesc foarte repede, eu m-am mutat în patru ani de trei ori, că mă plictisesc. Vreau altceva, nu știu ce mi-aș dori… mai degrabă o casă. Și mă gândesc. Dar nu sunt pregătită pentru casă, adică văd la ai mei ce înseamnă să ai casă, deci nu”, a mai zis ea.

Ea a evidențiat și că situația sa financiară a evoluat în ultimul an și că a început să se concentreze mai mult asupra gestionării banilor. Deși a recunoscut că a avut norocul de a nu fi nevoită să fie strictă cu bugetul până acum, a dezvăluit că își dorește să fie mai responsabilă din punct de vedere financiar.

„Acum, de vreun an, am început să fiu chivernisită pentru că vreau să-mi impun chestia asta. Nu am fost niciodată recunosc, dar mi-a și dat Dumnezeu norocul ăsta să nu trebuiască să număr fiecare ban. Și sunt recunoscătoare pentru chestia asta, dar e o ambiție de-a mea personală, pentru că e nevoie. M-am uitat și la podcasturi pe online, podcasturi de disciplină financiară, pentru că vreau să am chestia asta. Dar nu e vorba neapărat de a strânge bani, e vorba pur și simplu să fii smart și să nu cheltui, să dai bani altor oameni, înțelegi, altor companii. De ce? Mai bine fac altceva cu banii ăia, cumpăr ceva”, a mai explicat vedeta.

A urmărit podcast-uri despre disciplina financiară și dorește să fie mai eficientă în utilizarea banilor, evitând cheltuielile inutile și investind mai inteligent.

Cât despre viața amoroasă, cântăreața a dezvăluit acest lucru: „Sunt singură de doi ani. Mă știți, doar știți că eu am avut mereu relații lungi și mereu am vorbit despre asta. Este cred că prima dată când sunt atât de mult timp singură, după doi ani de zile, dar uite că am reușit să o fac și pe asta și să mă focusez pe mine”, a dezvăluit ea.