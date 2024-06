Motivul pentru care Ana Baniciu nu a putut să nască natural. Ce i-au spus medicii cu câteva ore înainte: „Bătăile inimii scădeau”

La o săptămână de la naștere, Ana Baniciu a decis să le povestească urmăritorilor de pe rețelele de socializare cum a decurs întregul proces, dar și cu ce probleme s-a confruntat în ultimul moment de sarcină. Iată de ce nu a putut să nască natural, așa cum și-a dorit inițial!

Ana Baniciu a adus pe lume un băiețel perfect sănătos pe data de 4 iunie, cu toate că termenul stabilit de medici era 12 iunie. Artista și soțul ei, Edy Kovacs, au devenit părinți pentru prima dată și trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor.

La o săptămână de când a devenit mamă, Ana Baniciu a povestit tot ce s-a întâmplat în ziua în care s-a petrecut minunea în viața ei, dar și de ce nu a mai născut pe cale naturală. Iată ce a dezvăluit!

De ce nu a putut Ana Baniciu să nască natural așa cum și-a dorit

Ana Baniciu spunea la începutul sarcinii că are în plan să își aducă fiul pe lume pe cale naturală. Însă, lucrurile s-au schimbat pe parcurs. După consultarea medicului, vedeta a primit vestea că bebelușul său avea cordonul ombilical înfășurat în jurul gâtului, ceea ce ar fi reprezentat un risc în timpul nașterii naturale. Prin urmare, ea a fost de acord să nască prin cezariană.

„Acum o săptămână m-am trezit la șase dimineața cu o contracție. Prima contracție puternică m-a trezit din somn. După care m-am culcat la loc, pentru că medicul meu mi-a zis să urmăresc și să fie regulate, altfel sunt contracții false și nu trebuie să ne stresăm. Oricum m-a rugat să nu mă stresez, pentru că ne pregăteam de o naștere naturală și, în general, ea durează ore în șir, nu era o chestie de pe un minut pe altul. M-am culcat la loc, după care m-am trezit din nou cu altă contracție. Am zis că este momentul să mă duc să mă spăl, să mă spăl pe cap, să mă aranjez un pic, să mă îmbrac și să plecăm. Nu știam cum să îl trezesc pe Edy și cum să-i spun. Mi-a fost frică să nu se sperie, l-am luat încet, i-am spus că au început durerile și că trebuie să mergem mai devreme la doctor.”, a spus Ana Baniciu pe contul personal de Instagram, citată de elle.ro.

„La spital a început monitorizarea și ne-am dat seama că e o problemuță acolo. Eu m-am pregătit în toată perioada de sarcină de o naștere naturală. Am avut o sarcină foarte ușoară. Într-adevăr, în ultimele săptămâni m-am resimțit fizic, am avut foarte multă apă în organism, mi s-au umflat foarte tare picioarele. Am și muncit foarte mult cu casa, pentru că ne-am dorit să ne mutăm. Discuția cu medicul care mi-a monitorizat sarcina a fost în felul următor: De la început mi-am dorit foarte mult să nasc natural și să găsesc un medic care să mă susțină în acest demers, însă l-am rugat ca, în momentul în care apare orice fel de risc, să mă anunțe. Nu vreau să risc nimic și atunci facem cezariană. De ce am vrut să nasc natural? Pentru că am o toleranță extrem de mare la durere, știu ce înseamnă durerea, pentru că am mai avut dureri femeiești. Nu mă speria și voiam să am o experiență full, cu chinuială, dar unică.

În ultima săptămână bebelușul s-a agitat și și-a pus în jurul gâtului cordonul ombilical, acesta fiind foarte strâns. Eu când aveam contracții puternice, el se chinuia să se ducă în jos și se oprea oxigenarea lui. Se auzea cum bătăile inimii scădeau. Atunci am hotărât că facem cezariană. (…) Vreau să vă zic că bebelșul nostru s-a născut pe Rolling Stones, pentru că domnul doctor m-a întrebat ce muzică vreau să ascult. A fost o experiență a nașterii foarte frumoasă.”, a continuat Ana Baniciu, citată de elle.ro.

Motivul pentru care Ana Baniciu și soțul ei nu vor să dezvăluie imagini cu chipul copilului

Ana Baniciu a dezvăluit și motivul pentru care ea și soțul ei nu doresc, momentan, să arate mai multe imagini cu chipul copilului.

„Avem un bebeluș superb pe care nu știu când o să-mi fac curaj să vi-l arăt. L-aș arăta cu mare drag, dar nu știu… e o chestie de nu pot să explic. Cu siguranță îl veți vedea la un moment dat, dar acum am preferat să îl ținem așa mai… Pentru că e nou-născut și e mic. Dar vi l-aș arăta ca să mă fălesc, cât de frumos e. E extraordinar. Oricum, îl hrănesc exclusiv la sân în perioada asta, e cea mai grea parte din toată treaba nașterii. Am lăptic și îmi doresc să își ia toți nutrienții.”, a mai dezvăluit Ana Baniciu, mai notează sursa citată.