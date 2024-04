Motivul pentru care Anca Pandrea nu a avut copii cu Iurie Darie. Ce s-a aflat abia acum: „Singurul meu regret”

Anca Pandrea a vorbit recent despre cel mai mare regret din viața ei. Mai precis, actrița a mărturisit că și-a dorit extrem de tare un copil cu regretatul Iurie Darie, însă nu și-a putut îndeplini visul. Iată de ce!

Anca Pandrea este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. Dar, pe lângă zâmbetul pe care îl afișează zi de zi, artista ascunde un mare regret în suflet și anume, că nu a putut deveni mamă în cei 27 de ani cât a durat povestea de iubire cu regretatul Iurie Darie.

Citește și: Anca Pandrea a lipsit de la parastasul de 11 ani al lui Iurie Darie. Ce se întâmplă cu văduva marelui actor

De ce nu a putut avea copii Anca Pandrea: „Mi-am dorit și eu și Iura să avem o fetiță”

Anca Pandrea a rămas văduvă în urmă cu mai bine de zece ani, după ce Iurie Darie s-a stins din viață. Cei doi s-au iubit enorm, însă viața i-a despărțit și a lăsat-o pe actriță cu un mare regret pe suflet.

În ciuda tratamentelor pe care le-a urmat de-a lungul timpului, Anca Pandrea nu a reușit să aibă copii.

„Singurul meu regret în viață pe care îl am este faptul că nu am copii. Mi-am dorit și eu și Iura să avem o fetiță, dar nu a fost să fie. Am fost și am făcut tratament pentru a deveni mamă, dar nu am reușit să rămân însărcinată.” a spus Anca Pandrea pentru click.ro.

În urmă cu câțiva ani, Anca Pandrea dezvăluia că motivul pentru care nu a putut avea copii l-a reprezentat un chiuretaj cu urmări nefaste, pe care l-a făcut în tinereţe chiar cu primul său iubit, Mircea Câmpeanu, potrivit Revista Viva.

Se pare că bărbatul era un asistent medical pe care l-a cunoscut pe când avea 19 ani, în timp ce se afla cu bunica ei la ea la serviciu. Relația lor ar fi durat cinci ani și, înainte de despărțire, actrița a rămas însărcinată. Pentru că era studentă, ea nu a vrut să păstreze copilul.

Actrița a dezvăluit că a făcut un chiuretaj, deşi pe vremea aceea era interzis și cum sarcina era destul de avansată, din cauza unor complicații, nu a mai putut avea copii.

„Eram studentă şi nu am avut puterea să păstrez copilul. Am făcut un chiuretaj, deşi pe vremea aceea nu aveai voie. Sarcina era destul de avansată, iar de atunci nu am mai putut avea copii.”, spunea Anca Pandrea, potrivit Libertatea, citată de sursa menționată mai sus.

Citește și: Anca Pandrea a decis să renunțe la doliu și la poza din piept cu Iurie Darie. Ce a convins-o să facă acest gest tocmai acum