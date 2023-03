Andreea Tonciu a oferit primele declarații despre incendiul care s-a produs lângă florăria mamei sale. Care sunt pagubele create

Andreea Tonciu a declarat, pentru Antena Stars, că mama sa a trecut prin clipe grele, potrivit Spynews. La un bloc, chiar de lângă florăria celei care i-a dat viață, a izbucnit un incendiu de proporții. Bruneta susține că a trebuit să se deplaseze imediat la fața locului, ca să îi fie alături mamei în momentele de cumpănă. Femeia este cea care a anunțat-o pe propria fiică despre incendiu.

Care au fost declarațiile Andreei Tonciu despre incendiul care s-a produs lângă florăria mamei sale

Andreea Tonciu a vorbit, în interviul pentru Antena Stars, despre cele întâmplate, adăugând că și-a făcut multe griji pentru mama sa. Vedeta a povestit că femeia s-a speriat foarte tare, făcând și un atac de panică.

Bruneta a mai adăugat că este de-a dreptul uimită de cele întâmplate, mai ales că vorbim despre un loc intens circulat, adică centrul Capitalei, potrivit sursei citate. Andreea Tonciu nu știe dacă focul a fost pus intenționat, însă este de părere că flăcările au ajuns până la florărie dintr-o greșeală:

„Am avut foarte multă treabă la mama la magazin, pentru că a izbucnit un mare incendiu și a trebuit să stau acolo, să o duc acasă. S-a speriat săraca foarte tare, a făcut atac de panică. Imediat m-am dus la ea. Voi vă dați seama, în centrul Capitalei să existe așa ceva? Eu sunt uimită, nu știu ce o să se întâmple! Nu știu dacă a fost intenționat, băniesc că la cât de nebuni erau, cred că din greșeală.”, a mărturisit Andreea Tonciu, pentru Antena Stars, citată de Spynews.

Ce a declarat Andreea Tonciu despre pagubele create la fața locului

Andreea Tonciu a recunoscut că nu știe să spună cu exactitate la ce sumă se vor ridica pagubele materiale, însă a explicat că incendiul a fost destul de puternic, el afectând magazinul de la parter și extinzându-se până la etajul trei al blocului:

„Nu am stat să calculăm, nu știm absolut nimic. (...) Până la etajul trei a luat foc. Magazinul de la parter până la etajul trei. Trei, patru apartamente, plus de jos.”, a mărturisit vedeta, citată de Spynews.

Dar pentru că lucrurile rele par că vin, de obicei, împreună, Andreea Tonciu a mai povestit că, recent, ea și familia ei au trecut printr-o gripă cumplită, care s-a simțit de „zece ori mai rea decât Covidul”. În plus, vedeta susține că s-a simțit atât de rău, încât a ajuns pe perfuzii:

„Două săptămâni am stat la pat. Am avut Covid de două ori, dar această gripă e de zece ori mai gravă. Nu puteam să țin ochii deschiși! Am dat la toată familia. Prima am luat eu de la o cunoștință de-a mea și după i-am dat soțului și ultima a fost Rebeca și chiar m-am speriat foarte tare, că făcea copilul 39,9 febră și nu se mai oprea! Avea frisoane. Cinci zile la rând am chemat de trei ori salvarea, am făcut perfuzii. Gripa asta e foarte nenorocită!”, a mai adăugat Andreea Tonciu, în cadrul interviului exclusiv pentru Antena Stars, citat de Spynews.

