Mr Pink i-ar sări în ajutor lui Irinel Columbeanu tomcai din America. Ce i-ar fi propus afaceristul fostului soț al Monicăi Gabor

Irinel Columbeanu ar fi fost apelat telefonic de Mr Pink din America pentru a-i oferi ajutor. Despre ce a fost vorba și ce ar fi discutat aceștia.

Irinel Columbeanu, celebrul om de afaceri și fostul soț al Monicăi Gabor, ar fi primit recent un apel telefonic care ar putea schimba cursul vieții sale. Mr. Pink, actualul partener de viață al Monicăi Gabor, l-a contactat pe Irinel Columbeanu direct din azilul în care locuiește în prezent, cu o propunere uluitoare: să se mute în America pentru a fi mai aproape de fiica sa, Irina Columbeanu.

Mr Pink ar sări în ajutorul lui Irinel Columbeanu. Ce propunere surprinzătoare i-ar fi făcut

De-a lungul anilor, publicul a fost martor la diverse conflicte și dispute între Monica Gabor și Irinel Columbeanu, în special în ceea ce privește relația cu fiica lor, Irina. Însă, această ofertă făcută de Mr. Pink deschide oportunitatea unor noi începuturi pentru toți cei implicați.

Mr. Pink i-ar fi spus că dorește cu sinceritate să faciliteze o apropiere din punct de vedere al proximității între Irinel Columbeanu și fiica sa, Irina, care a crescut în principal sub îngrijirea Monicăi Gabor în Statele Unite. Irina, acum adolescentă, este una dintre principalele preocupări ale lui Irinel Columbeanu, care s-a luptat de-a lungul anilor pentru a-și întări relația cu ea.

Ceea ce face această ofertă remarcabilă este faptul că Mr. Pink nu doar își propune să-l aducă Irinel Columbeanu mai aproape de Irina, ci și să asigure tot suportul necesar pentru nevoile sale de sănătate. Mr. Pink intenționează să plătească lunar pentru un azil corespunzător problemeor lui Irinel Columbeanu în America. Acesta i-ar acoperi, de asemenea, costurile biletului de avion și orice alte cheltuieli necesare pentru mutarea lui în Statele Unite, potrivit cancan.ro.

“I-a spus că dacă dorește să fie aproape de Irina, se oferă să plătească bilet de avion și însoțitor până în America, apoi îi plătește absolut tot pentru a sta la cel mai bun azil, cu cea mai bună îngrijire medicală. Irinel a fost profund impresionat, nu-i venea să creadă, a zis că se va gândi la propunerea lui”, ar fi declarat un apropiat al acestuia pentru sursa citată mai sus.

Această inițiativă generoasă demonstrează că Mr. Pink are o perspectivă umană asupra situației. Sursele amintite mai sus, apropiați ai fostului mare afacerist, spun că el încă nu a luat o decizie, dar ar lua în calcul această posibilitate.

Irinel Columbeanu, prezent într-o emisiune tv pentru prima oară de când a ajuns la azil. Ce a spus

Îmbrăcat cu un costum cu nuanțe deschise, asortat cu o cămașă galbenă și o cravată, Irinel Columbeanu a fost prezent pe platoul emisiunii alături de Ioan Cassian, proprietarul azilului unde locuiește în prezent. Conversația a fost inițiată de către Cristi Brancu, care l-a întrebat pe Irinel Columbeanu despre decizia sa de a se muta la azil.

„Beneficiind de experiența anterioară a faptului că l-am dus pe tatăl meu acolo și știam despre ce e vorba, am luat legătura cu domnul Cassian, am văzut că este în funcțiune acest centru pentru seniori și am hotărât să mă instituționalizez acolo”, a spus fostul om de afaceri.

„N-am ajuns așa de rău pentru că eu mă simt foarte bine acolo. Voi sta acolo sper eu cât mai mult. În rest, eu acolo socializez cu ceilalți colegi și mi-am dat seama că toată lumea este foarte bine îngrijită și nimeni nu e luat peste picior, că ce caută acolo”, a zis el, potrivit libertatea.ro.

Iată ce a mai spus acesta: „Sincer nu mă simțeam bine acolo unde locuiam și momentul a fost când am vorbit cu domnul Cassian, care mi-a făcut această invitație, bazându-ne pe experiența anterioară a tatălui meu. Am zis să îmi aplic și mie același tratament”.

Irinel Columbeanu a primit vizite de la mai mulți prieteni, inclusiv de la o doamnă care a preferat să-și păstreze anonimatul. Despre aceste vizite, Columbeanu a menționat:„M-au vizitat foarte mulți prieteni. Fosta mea prietenă Oana, ea m-a vizitat acolo, în legătură cu ceilalți, cu scuzele de rigoare, nu… am prefera să nu le dau numele”, spune el.

În ceea ce privește aspectul financiar, Ioan Cassian, proprietarul azilului, a oferit sprijin fostului om de afaceri.

El a explicat: „În primul rând, am făcut o reducere pentru toate costurile dânsului la noi. Ne cunoaștem de mult timp, suntem buni prieteni. Mai departe, la noi va sta cât timp crede dânsul. Are o pensie mică, nu una mare, dar sunt sigur că toți prietenii lui și toate cunoștințele îi vor întoarce toate aceste lucruri bune pe care și el le-a făcut pentru ei de-a lungul timpului. Cu siguranță, totul va merge bine. Am observat, în ultimele zile, că am primit multe telefoane de la persoane ce vor să facă donații pentru dânsul”, a declarat Ion Cassian.