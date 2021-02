Nadine Emilie Voindrouh a împlinit 44 de ani. Ce mai face și cum arată acum artista

Nadine se simte foarte bine în pielea sa și nu mai pune atât de mult accent pe aspectul său fizic, așa cum făcea la începutul carierei sale. "Mă simt vintage, pentru că m-am îndepărat foarte mult de ideea cu care am plecat la drum atunci când am pornit în profesia asta, să fiu sexy, să nu cumva să treci și să nu mă observi. Am ajuns în direcția opusă în care sunt extrem de relaxată cu cele 80 și kilograme ale mele.", a spus aceasta pentru Antena Stars.

Cântăreața a mai mărturisit că are 44 de ani, însă de află în ultimul an la liceu și urmează să dea examenul de bacalaureat.

"În perioada în care lucram în showbiz-ul românesc eram preocupată numai de diete, să fiu cea mai slabă, să am bustul cel mai mare, să am talia cea mai mică, să am picioarele cele mai lungi. Lucruri care nu mi-au folosit la nimic, mai mult decât atât, mi-au adus numai probleme.", a mai povestit Nadine.