Nașa Brigittei Pastramă, declarații despre mariajul dintre brunetă și Florin Pastramă: „Sunt ok acum, mâine nu știu”

Brigitte Pastramă a trecut printr-o perioadă dificilă, atât din punct de vedere al sănătății, cât și pe plan amoros. Vedeta a fost la un pas de divorț de soțul ei, Florin, însă, cei doi au decis să își mai ofere o șansă, potrivit Spynews. De asemenea, bruneta s-a confruntat și cu probleme grave de sănătate, fiind diagnosticată cu un început de diabet de tip 2.

Ce declarații a făcut nașa Brigittei Pastramă: „Și cu bune și cu rele”

Lizeta Haralambie a mărturisit, în cadrul interviului de la Antena Stars, că i-a fost alături brunetei în orice situație și că au o relație de prietenie de 25 de ani, potrivit aceleași surse citate mai sus. Prietena ei dragă a trecut printr-o perioadă dificilă cu soțul ei, însă, nașa spune că, acum, cei doi se înțeleg bine:

„Cum sunt și toate relațiile, și cu bune și cu rele, sunt ok acum, mâine nu știu. Eu sunt nașă, sunt alături și de ea și de el, nu pot să dau sfaturi în public, doar ei le știu. Eu sunt alături de Brigitte de câte ori are ea nevoie. Oricând mă sună, este prietena mea de 25 de ani, îmi este și fină și sunt alături de ea mereu.'', a declarat Lizeta Haralambie, la Antena Stars, citată de Spynews.

Brigitte Pastramă s-a cofruntat cu probleme de sănătate

Se pare că Brigitte Pastramă a trecut printr-o perioadă mai puțin plăcută. Bruneta a fost diagnosticată cu un început de diabet tip 2 a și ar fi primit din partea medicilor două variante de salvare: tratament constant sau operație:

„Mi s-a dereglat o glandă care e pe stomac, am avut glicemia foarte mare, peste 300. Am avut două variante, fie să fac tratament, fie să mă operez. Se numește început de diabet tip 2. Nu am vrut să fac tratament, deoarece bunicul meu din partea tatălui a murit de diabet (...), tatăl meu a murit tot de diabet, diabet de tip 2. A murit de diabet, a făcut blocaj renal. (...) M-am operat, mi s-a scos glanda, iar, acum, sunt foarte bine. Una dintre efectele unei astfel de operații e faptul că o lună de zile nu poți să mănânci", a spus Brigitte Pastramă, citată de Spynews.

După ce a trecut prin intervenția chirurgicală, Brigitte a primit indicații și în privința alimentației. Aceasta avea voie să mănânce doar mâncare pasată și anumite ingrediente. Din cauza faptului că nu a înțeles prea bine care sunt indicațiile, Brigitte a consumat vinete, un aliment care era trecut pe lista celor interzise:

„Nu mi-am făcut injecții în burtă ca să slăbesc, ci am fost bolnavă. De la boală am slăbit, am avut început de diabet, de tip 2, dar asta a fost acum șase luni. Am scos glanda, era de tip 2 și se scoatea glanda, iar eu am scos-o. Nu am mai putut să mănânc foarte mult timp și oricum n-am voie să mănânc trei sfert din cartea de bucate, pentru că era să fac pancreatită la două săptămâni după operație”, a mărturisit, ulterior, Brigitte Pastramă, la Xtra Night Show, citată de sursa menționată mai sus.

„Poți să mănânci doar anumite vitamine și piureuri. Eu am încercat să mănânc salată de vinete care arăta ca un piure și am ajuns de urgență la spital și era să fac diabet de tip 1, pancreatită. N-am voie vinete, ceapă, maioneză, nici acum nu mănânc că m-am speriat foarte tare. Nu mai mănânc ardei, la ce sperietură am tras la trei săptămâni de la operație. Mă simțisem foarte rău și am ajuns la urgență, eu am crezut că pot să mănânc orice dacă e mixat. Am avut valorile foarte proaste ale pancreasului, mi-au făcut niște ecografii, mi-au spus să nu mai mănânc prostii din astea, ci să mănânc ceea ce mi se dă pe etape", a mai spus Brigitte Pastramă tot pentru sursa menționată mai sus.

Acum, soția lui Florin Pastramă are un regim strict pe care îl respectă cu sfințenie de frică să nu mai pățească ceva și să fie nevoită să meargă din nou la spital.

