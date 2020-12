Natalia Mateuț a pozat doar în lenjerie la 30 de ani. Imaginea incendiară publicată pentru fanii ei de pe Instagram

"It’s my bdaaaay!!! 30 it’s the new 20!!! Sunt incredibil de recunoscătoare pentru tot ceea ce am făcut și realizat până la vârsta asta, de toți prietenii pe care îi am alături de mine, de familia mea minunată. Simt că trec într-o altă etapă a vieții mele, mă simt femeie și mai stăpână pe mine ca niciodată. Iau decizii singură, îmi croiesc singură drumul vieții și sunt reflexia alegerilor mele. Sunt fericită pentru că fac și sunt exact așa cum vreau eu. Bună seara, sunt Natalia și am 30 de ani. Începe o noua eră ❤️🥳🥳🤩🤩 Abia aștept provocările vietii! #30", a mărturisit Natalia Mateuț, entuziasmată și pregătită pentru noi provocări.

Reacțiile admiratorilor nu au încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să spună câteva cuvinte frumoase și să îi mărturisească că este posesoarea unui corp extrem de senzual.

"La mulți ani, suflet bun! Să fii fericită și sănătoasă." sau "La mulți ani, Naty! Să ai ce mai frumoși 30 de ani. Ești superbă!", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care o apreciază și o îndrăgesc pe Natalia Mateuț.