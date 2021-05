Natalia Mateuț și-a făcut un nou tatuaj. Cum arată și pe ce parte a corpului este poziționat

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Natalia Mateut este adepta celor mai sexi și îndrăznețe piese vestimentare, dar și a tatuajelor. De asemenea, vedeta își ține prietenii virtuali la curent cu cele mai importante evenimente din viața sa, lucru pentru care a decis să le arate și noul tatuaj.

Pe ce parte a corpului și-a făcut Natalia Mateuț noul tatuaj

De curând, superba prezentatoare de la Antena Stars le-a arătat urmăritorilor săi că și-a făcut un nou tatuaj, care poate semnifica devizia sa în viață. Deși mai are câteva tatuaje pe corp, Natalia Mateuț s-a decis să își scrie pe abdomen, chiar sub bust: "Go with the flow".

Se pare că superba șatenă este extrem de entuziasmată și mândră de noul său tatuaj, lucru evident din InstaStory-urile sale. În ceea ce privește semnificația tatuajului, Natalia Mateuț a luat această decizie fără să regrete și și-a urmat intuiția.

”Go with the flow, adică du-te cum te poartă destinul. E vorba despre o minte și o stare foarte relaxată și o stare de bine permanență”, a povestit Natalia Mateuț pe contul oficial de Instagram.

Nu este prima oară când frumoasa prezentatoare TV trece pragul salonului de tatuaje. Aceasta este o fană înrăită a inscripțiilor pe piele, lucru care a determinat-o să își facă cât mai multe tatuaje.

Vedeta are un tatuaj care simbolizează legătura strânsă dintre ea și sora ei, Alexandra. Cele două și-au tatuat o fetiță cu rochiță, cu două codițe și cu un balon. De asemenea, Natalia Mateuț are tatuat și un trandafir pe braț.

Cum arată sora Nataliei Mateuț

Natalia Mateuț bucură inima telespectatorilor cu aparițiile sale inedite și cu aspectul plăcut, însă foarte puțini știu că Alexandra, sora vedetei, îi seamănă perfect.

Superba șatenă publică rar imagini cu cea care i-a fost alături în copilărie, însă reușește să încânte internauții la fiecare postare cu sora ei. Se pare că relația celor două este una strânsă și specială, lucru evidentă din faptul că își petrec și vacanțele împreună.

La începutul lunii februarie, Natalia Mateuț a publicat o imagine alături de sora ei, care a încins rapid atmosfera de pe Instagram. Acestea s-au lăsat fotografiată în costum de baie, iar ipostazele incendiare au pus pe jar publicul masculin.

De asemenea, prezentatoare a atașat pozei și o descriere de-a dreptul emoționantă. Natalia Mateuț i-a transmis cele mai frumoase cuvinte Alexandrei de ziua ei. La cei 26 de ani, sora vedetei este de o frumusețe răpitoare.

"Te iubesc până la cer și înapoi⭐️❤️ Astăzi e despre tine, cealaltă jumătate a mea❤️❤️❤️Să îți fie viața un zâmbet, noroc și fericire❤️❤️❤️ La mulți ani, sis! Să te bucuri de cei mai frumoși ani cu oameni care te iubesc și te prețuiesc cu adevărat❤️❤️❤️ Happy26! ⭐️⭐️⭐️", i-a transmis Natalia Mateuț.