Natalia Oreiro, poză nud în timpul alăptării. Imagini rare din intimitatea actriței

Natalia Oreiro, în vârstă de 43 de ani, a postat pe Instagram un pictorial de suflet, extrem de sexy.

Complet dezbrăcată, ghemuită pe un prosop, Natalia Oreiro a fost surprinsă în timp ce îl alăpta pe micuțul Ata. Fanii au putut vedea corpul lipsit de imprefecțiuni al faimoasei actrițe după naștere.

''Era prima aventură în calitate de mama lui Ata. Festivalul de la Cannes, Hotelul Martinez din fața Rivierei franceze. Am pășit pe covorul roșu la premiera filmului ''Copilărie subterană'' și am plecat înainte de încheierea evenimentului, pentru că era ora laptelui. Am urcat scările în grabă, cu pantofii în mână, am intrat în cameră, am aruncat hainele și m-am așezat pe jos, cu el în brațe...lumea s-a oprit în acel moment de iubire infinită'', a fost mesajul emoționant al celebrei actrițe.