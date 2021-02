Natalie Portman și-a pus pe gânduri fanii cu aparițiile recente. De ce cred toți că e însărcinată din nou

Natalie Portman, în vârstă de 39 de ani, și-a făcut un renume la nivel mondial încă din copilărie, când a apărut în filmul Leon.

Ea a avut roluri importante în numeroase alte filme de succes, precum Star Wars: Episode I – The Phantom Menace, Star Wars: Episode II – Attack of the Clones, Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith, Closer și Black Swan, pentru care a primit și Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal.

Ea l-a cunoscut pe actualul ei soț, Benjamin Millepied, la filmările Black Swan, în 2009. Portman și Benjamin Millepied au împreună 2 copii, fiul Aleph, născut în 2011, și fiica Amalia, născută în 2017.

De ce cred fanii lui Natalie Portman că e însărcinată