Nea Marin, testat pozitiv pentru coronavirus. Prin ce a trecut coregraful de muzică populară după ce s-a îmbolnăvit de Covid-19

Vestea a primit-o târziu în noapte de la un coleg: "M-am speriat, mi-a zis la 1 noaptea, Nea Marine eu am covid! Sunt pozitiv! În acel moment am spus stop joc. Eu și soția ne-am testat, ne-am dus direct la spital. Ne-am internat o săptămână", mai spune acesta.

„M-am speriat rău de tot că nu știam ce să fac. Să vin acasă... ni s-a zis că nu avem ce căuta la copii, la nepoți, unde mă duc? Am vrut prima dată să-mi găsesc o pensiune pe la mare, să mă izolez pe acolo, dar zic „nu, mă duc la București”. Și mi-am găsit la urmă la niște prieteni pe la Predeal și am stat acolo 10 zile după ce am ieșit din spital că îmi era frică să vin acasă”, a continuat spus Nea Marin.

Cel mai greu pentru Nea Marin a fost izolarea de cei dragi. Acesta a simțit profund lipsa comunicării directe cu cei apropiați lui. Însă, în prezent se simte foarte bine și este pregătit pentru o nouă serie de filmări.

