Nepoata actorului Dorel Vișan a luat 10 la Bac. Unde a ales să studieze tânăra

Dorel Vișan este un bunic împlinit. Celebrul actor se mândrește cu realizările academice ale nepoatei sale.

Dorel Vișan a încântat publicul cu talentul său atât pe micile exrane, cât și pe scenele teatrelor. Acesta s-a retras în 2021 din lumina reflectoarelor, ocupându-se în prezent de propria gspodărie.

Celebrul actor are o relație strânsă cu familia sa și, implicit, cu nepoata sa, Louise Vișan. Cei doi au discutat înainte de examenul de Bacalaureat despre Lucian Blaga și Mihai Eminescu. Dorel Vișan și nepoata sa împărtășesc aceeași pasiune, cea pentru teatru.

Nepoata actorului Dorel Vișan a luat 10 la Bac. Unde a ales să studieze

Louise a trecut cu brio examenul maturității, promovând cu nota 10. Aceasta nu are de ce să-și facă griji în legătură cu admiterea la facultate.

Tânăra nu știe ce meserie dorește să practice în viitor, însă și-a ales o facultate cu profil divers. Nepoata actorului Dorel Vișan a mărturisit că a fost deja admisă la Universitatea Sciences Po din Paris. Deși dezvăluie că a avut emoții, avân o concurență acerbă, Louise este fericită cu alegerea făcută.

Tânăra este pasionată de științele politice, de economie, istorie și, de ce nu, de drept. Aceste dorințe se aliniază cu profilul facultății alese.

„Este o facultate foarte grea, am fost zece pe un singur loc. Și știu că o să am o competiție extrem de mare, deci nu mă aștept să am neapărat rezultate la fel de bune ca și francezii.

Ei, spre exemplu, au educație despre politică și la liceu sau alte materii pe care o să le facem la facultate. Dar îmi place competiția și consider că o să reușesc să fac față”, spune Louise, conform unei surse locale.

Facultatea aleasă îi va deschide calea tinerei spre o arie profesională diversă. Aceasta se gândește chiar la un job în cadrul Parlamentului European.

„Am ales facultatea aceasta deoarece încă nu știu 100% ce vreau să fac mai târziu, dar cam aceste materii mă interesează, în general, inclusiv politica.

Specializarea pe care am ales-o are legătură cu zona europeană și zona de Est. Am posibilitatea în viitor să mă întorc în țară sau să lucrez în instituții, spre exemplu, Parlamentul European, aria de posibilități fiind foarte largă”, a mai adăugat tânăra.

Louise Vișan a studiat la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Cluj-Napoca, urmând un profil uman cu specializarea filologie.

În timpul celor patru ani de liceu, tânăra a fost foarte atentă în timpul orelor și consideră că a avut norocul să întâlnească niște profesori devotați pe care i-a admirat mult.

„Nu pot să zic că m-am pregătit foarte intens, am fost însă mereu atentă la școală și la ore. Plus că am avut niște profesori de care mi-a plăcut foarte mult și care chiar s-au dedicat.

Nu mă așteptam neapărat la toate cele trei materii să am nota 10, dar mă așteptam la o notă bună”, a mărturisit Louise. „,Am fost foarte fericită când am aflat nota. Și m-am bucurat că acum începe vara cu adevărat.”

Pe Louise o leagă de Franța mai mult decât viitorii ani de studenție și pasiunea pentru limba franceză. Aceasta s-a născut în Franța și a locuit acolo timp de un an.

Conform unei surse, tânăra a fost admisă, de fapt, la două facultăți de prestigiu din Franța. La Universitatea Sciences Po și la Universitatea Paris Panthéon 1 Sorbonne, pentru dublă licență în Droit și Géographie et Aménagement. Însă ulterior, a ales să urmeze cursurile primei facultăți menționate.