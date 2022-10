Nicole Cherry, costumație spectaculoasă de Halloween alături de fetița ei. În ce personaje cunoscute s-au deghizat

Nicole Cherry a intrat în spiritul sărbătorii împrumutate din SUA, Halloween-ul, și a ales o costumație specială atât pentru ea, cât și pentru fiica ei, Anastasia. Cele două au „cucerit” internetul, după ce cântăreața a publicat pe contul personal câteva imagini cu deghizarea.

Nicole Cherry, idee inedită pentru costumația de Halloween. Cum s-a pozat alături de fiica ei, Anastasia

Deși multe voci, printre care și mai mulți artiși autohtoni, critică Halloween-ul, invocând motive religioase, se pare că artista obișnuiește să sărbătorească în fiecare an și să se costumeze în personajele favorite. Ce-i drept, Nicole Cherry nu a ales o tematică înfricoșătoare, ci a optat pentru o idee care i-a amuzat pe urmăritorii săi.

Anul acesta, cântăreața s-a deghizat în Cruella de Vil, personaj din celebrul film marca Disney „101 Dalmațieni”, iar fetița ei, Anastasia, a fost costumată într-un mic dalmațian, „topind” inimile internauților.

Nicole Cherry a publicat însă în cadrul aceleiași postări și o imagine de la Halloween-ul trecut, atunci când era însărcinată cu micuța ei, costumându-se atunci în Catwoman (Femeia pisică n.r). Artista a primit câteva comentarii negative, referitoare la sărbătoarea în sine, însă ținuta și ideea costumelor i-a amuzat, per total, pe admiratorii săi.

Micuța Anastasia are aproape un an și crește pe zi ce trece, lucru observat și de mămica ei. „Anul trecut ( vezi ultima poză ) vs anul ăsta! Cât de repede trece timpul, buburuza mea s-a facut mare”, a scris Nicole Cherry pe rețelele de socializare, în dreptul imaginilor.

Cum a revenit Nicole Cherry la silueta de dinainte de sarcină

Nicole Cherry a dezvăluit de curând cum își menține silueta, de când a devenit mamă pentru prima oară. Cântăreața a punctat că a găsit un anumit echilibru, care o ajută să se împartă între viața de familie și carieră, iar in rest Anastasia este cea care „o menține în formă”. În rest, Nicole încearcă să aibă un stil de viață sănătos și o alimentație pe măsură.

„Muncesc mult, mă ține în formă și Anastasia pentru că a început să meargă destul de mult, îi place să exploreze și ne solicită. Cam atât. În mod normal, doarme pe la 9 jumătate, 10. Doarme mai mult la ultimul somn pe care îl are.

Așteptăm acum tranziția, să renunțăm, ușor, ușor, la cele două somnuri și să ne bucurăm de un singur somn bun, să putem să facem mai multe împreună. Momentan, îmi place să fiu cu ea acasă. Ea, dacă își dorește să se odihnească, prefer să fie în mediul ei, să se simtă bine.

În rest, încerc să am un stil de viață alimentar cât se poate de sănătos. Echilibru, în general, cred că acesta a fost secretul meu. Oricum, consider că o femeie, după ce devine mamă, capătă, cel puțin, un zâmbet, o strălucire mai aparte”, a declarat Nicole Cherry pentru Ego.ro.

