Nicoleta Luciu a fost dur criticată de internauți pentru ultima apariție publică. Cum a ales să se prezinte pe podiumul de modă

Nicoleta Luciu a avut apariții publice tot mai rare în ultima vreme. Cu toate acestea, chiar și cu micile ocazii, bruneta a reușit să atragă toate privire, fiind complimentată pentru felul în care reușește să se mențină în timp.

Totuși, nu același lucru se poate spune și despre cea mai recentă apariție publică a Nicoletei Luciu, mai exact cea de la Palatul Mogoșoaia, acolo unde bruneta a fost model în cadrul prezentării unei noi colecții. Iată cum a apărut!

Cum s-a afișat Nicoleta Luciu la prezentarea de modă de la Palatul Mogoșoaia: „Arată ca o babă!”

Nicoleta Luciu a pășit pe podiumul de modă pentru prezentarea noii colecții a designerului Liza Panait, fiind model în cadrul evenimentului care s-a desfășurat la Palatul Mogoșoaia, potrivit Libertatea. Chiar designerul a fost cel care i-a comentat și apreciat ținuta Nicoletei Luciu, care a îmbrăcat o rochie dreaptă, până la genunchi, cu franjuri în partea de jos și la umeri:

„Nicoleta Luciu este inspirată ca de obicei în alegerea ținutei. Aici prezintă o rochie elegantă și sofisticată. Este confecționată din dantelă neagră și are o jupă aurie care oferă un aspect luxuriant și strălucitor. Franjurii de la umeri și poale creează o mișcare fluidă și spectaculoasă, în timp ce forma asimetrică a fustei oferă o notă de unicitate chic. Pensele marcate cu șnur prețios subliniază linia corpului, accentuând formele feminine. Această rochie poate fi purtată la orice eveniment special, fie că este vorba de o nuntă, o petrecere sau o cină elegantă. Cu siguranță vei atrage toate privirile!”, a transmis creatoarea de modă în mediul online, citată de sursa menționată mai sus.

În schimb, internauții nu au fost deloc impresionați de ținuta pe care a purtat-o Nicoleta Luciu. Din contră, ei au ținut să o critice, comentând că alegerea vestimentară o îmbătrânește mai mult decât este cazul:

„Inspirată?! Arată ca o babă! (…) Chiar nu o avantajează deloc. Nici culoarea, nici forma rochiei. Și nici prezentarea! (…) URÂTĂ! Nicoleta, refuză lucrurile bătrânicioase! (…) N-are nicio legătură cu ce a fost… și-a făcut operații care au banalizat-o. E ca o nașă mare – așteaptă perinița! Nici nu pot să mă uit la fotografii.”, au fost o parte dintre comentariile apărute pe rețelele sociale, citate de Libertatea.

Nicoleta Luciu, dieta care a ajutat-o să slăbească impresionant. Cum se menține în formă

În ciuda ținutei alese, Nicoleta Luciu rămâne o femeie extrem de frumoasă, care arată fabulos. Dar, se pare că pentru asta, bruneta ține o dietă extrem de dură, care, de altfel, a și ajutat-o să slăbească miraculos după ce a devenit mamă:

„Am un baton pe care trebuie să-l împart în trei, o gură la șase ore. Am mâncat două banane azi. Eu nu mânânc decât să pot să merg pe stradă. Eu vreau să fiu veșnic tânără. De câțiva ani nu mai mănânc carne, nu mai mănânc lactate, cafeină, proteină, am trecut pe vegetal. Cică îmbătrânești de la ele. Până la 20 de ani mâncam orice voiam și nu se punea un gram pe mine, aveam 48 de kilograme la un moment dat, la 1,76 m, iar brusc, după am pus. Ca să slăbesc 30 de kilograme în șase săptămâni am băut numai ceai, compot și supă de pui.”, a declarat, la un moment dat, Nicoleta Luciu în cadrul unei emisiuni TV, citată de Viva.ro.

