Nicoleta Luciu, imagine rară, nemachiată. Cum arată vedeta la 40 de ani

Totuși, Nicoleta Luciu ține legătura cu fanii ei, prin intermediul rețeleleor sociale. Mama a patru copii s-a fotofrafiat recent ținând un buchet de flori în mână și făcând o urare de sărbători.

Fanii au fost încântați să o vadă pe frumoasa Nicoleta într-o ipostază naturală, fără machiaj.

La cei 40 de ani ai săi, Nicoleta Luciu este o prezență încântăroare, având un trup de invidiat.

Ce regim ține Nicoleta Luciu

Nicoleta Luciu a vorbit anul trecut despre alimentația care o ajută să își mențină corpul în formă. Din iunie 2019, Nicoleta Luciu ține o dietă raw-vegană. Vedeta a povestit pentru viva.ro cum și-a petrecut începutul pandemiei de coronavirus, ce sport a făcut și cum s-a adaptat.

Nicoleta Luciu a povestit că la începutul pandemiei de coronavirus a făcut sport și i-a îndemnat și pe cei patru copii ai ei să-i urmeze exemplul, dar și pe soț: „Am bicicletă de spinning pentru copii. Îi pun să facă câte 20 de minute pe zi, iar pe Zsolt jumătate de oră. Mergem și la curte, cu minge de fotbal”, povestea Nicoleta Luciu.

Nicoleta Luciu a povestit că ține regim vegan, adică nu mănâncă produse de origini animale și raw-vegan, care presupune consumul alimentelor în stare crudă sau gătite la temperaturi de sub 40–48°C.

„Țin regim vegan și raw-vegan. Am renunțat la cafea, gluten și zahăr. Nu sunt slabă, dacă asta vrei să știi. Am rămas la 60 de kilograme, la o înălțime de 1’75. Țin regim raw-vegan, adică cu fierbere și coacere, dar am și zile în care consum numai raw. Fac pâinici și mămăligă, asta am voie să mănânc”, a declarat Nicoleta Luciu, în urmă cu un an.

În ceea ce privește alimentația celor 4 copii, aceștia mănâncă normal, potrvit vedetei:

„Copiii mănâncă normal, consumă muult avocado, mâncăruri și supe cu multe zarzavaturi. Mai gustă și din mâncărurile mele (nr. de dietă) din când în când”.

Nicoleta Luciu este mama a patru copii

Nicoleta Luciu este mama a 4 copii: Zsolt Junior și tripleții Kevin, Karoly și Kim.

Nicoleta Luciu s-a născut în 1980 și a fost model, actriță și cântăreață și a decenit cunoscută în anul 1999, când a câștigat titlul de Miss România.

Vedeta s-a făcut remarcată în telenovele și seriale românești, începând cu anul 2005. Seriale precum: „Lacrimi de iubire”, „Iubire c aîn filme”, sau „Inimă de Țigan”, i-au pus în evidneță frumusețea și talentul actoricesc.