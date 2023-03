Nosfe și-ar fi prezis moartea. Discuția pe care a avut-o cu Mădălina Crețan: „Mi-a spus că el simte că o să moară tânăr”

La cinci luni de la moartea lui Nosfe, soția lui, Mădălina Crețan, a făcut o dezvăluire uluitoare. Rapperul s-a stins din viață la 37 de ani, lăsând un gol imens în viața celor care l-au cunoscut și iubit.

O frază spusă la începutul relației dintre Mădălina Crețan și Nosfe, s-a dovedit adevărată. El credea că va muri tânăr: „Am zis că e un pic nebun și cine știe ce a visat”



Invitată în cadrul podacstului Fain&Simplu, Mădălina Crețan a povestit o conversație cu Nosfe de la începutul relației lor, discuție pe care nu a luat-o în serios. Însă abia după ce a murit, soția artistului și-a dat seama.

„Sunt foarte multe piese scrise folosind verbe la trecut și atunci e imposibil să nu mă șocheze. Poate dacă el ar fi fost aici și aș fi ascultat, nici nu aș fi observat acele verbe. El mi-a spus la un moment dat că el simte că o să moară tânăr. Că el crede că o să moară undeva pe la 45-50 de ani maxim și am ignorat complet acea discuție de atunci pentru că am zis că e un pic nebun și cine știe ce a visat aseară și a scos această bazaconie pe gură. De atunci nu a mai menționat și nu a mai vorbit niciodată despre acest lucru. Nu știu dacă el a mai simțit în continuare asta sau nu a mai simțit-o, a apărut Iris în viața noastră sau dacă a simțit-o, probabil a depășit momentul”, a povestit Mădălina Crețan.

Nosfe scria o carte și se pare că și în cartea respectivă susținea că simte că nu va trăi foarte mult timp.

Notițele găsite de Mădălina Crețan și Lu-k Beats în telefonul lui Nosfe. Dorințele și nemulțumirile artistului: „Am găsit liste”

„Acum ceva timp am găsit în telefonul lui, el scria și o carte, doar că nu citeam în timp real ce scria. Cartea ar fi trebuit să se numească Rapasutra și e diferit. E o carte pe care el inițial voia să o cumpună numai din versurile lui, pentru că așa cum a spus el, dacă îți dorești să-mi cunoști biografia, va trebui să-mi citești fiecare vers în parte pentru că în acele versuri este toată povestea vieții mele, cu mici incursiuni de texte pe alocuri. Într-unul din textele din telefonul lui am găsit scris: Eu le spun tuturor că o să mor până în 45, în fine, un nebun.

Uite, eu simt că voi muri bătrână. Eu cred cumva că dacă suntem atenți la ce ne transmite nouă subconștientul, putem să fim mult mai deștepți decât suntem. E adevărat că nu am mai vorbit despre lucrul ăsta niciodată în afara discuției de atunci și nu mi-a lăsat niciodată secundă impresia că și-ar dori să-și încheie viața”, a mai declarat Mădălina Crețan.

Ce a presimțit Iris, fiica lui Nosfe, înainte ca el să moară: „Cerea întruna să meargă acasă, că s-a întâmplat ceva cu tati”

În continuare, Mădălina Crețan a mai vorbit despre legătura strânsă pe care Iris o avea cu tatăl ei. Între ei era o legătură atât de puternică, încât în dimineața zilei în care Nosfe a murit, Iris a avut o premoniție stranie.

Mădălina Crețan a făcut un „muzeu” în memoria lui NOSFE pentru a-i păstra vie amintirea. Detaliile împărtășite cu lacrimi în ochi

„Eu consider că unul dintre cele mai urâte lucruri este minciuna, chiar și atunci când încercăm să protejăm. Acolo unde nu am putut să-i spunem adevărul abosult, i-am spus o parte, cu promisiunea că atunci când va fi destul de mare, îi vom spune și cealaltă parte. Iris oricum a simțit. În dimineața următoare serii în care s-a întâmplat, ea era la o prietenă. Cerea întruna să meargă acasă, că s-a întâmplat ceva cu tati. Ce aș fi putut să-i spun? Mi se pare că orice altă variantă ar fi fost aberantă. Consider că am luat decizia cea mai bună, e adevărat că am îmbrăcat totul într-o poveste cât am putut eu de frumoasă. Am plâns împreună, am avut momente când am plâns eu și m-a consolat ea”, a mai spus Mădălina Crețan.

Andeea Bălan a oferit cele mai sincere răspunsuri în fața întrebărilor-fulger ▶ Vezi noul episod Întrebări de NErăspuns