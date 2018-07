O, Doamne, ce chin! Prin ce a trecut Ozana Barabancea ca să scape de surplusul de piele: "Când mă dezbrăcam..."

Ozana Barabancea a avut probleme mari după ce şi-a micşorat stomacul. Artista explică prin ce chinuri a trecut ca să scape de surplusul de piele!

A fost operată de nouă oameni, care i-au refăcut tot trupul!

"Am găsit o sculptoriță în piele. Am avut un curaj fantastic. Nu am mai fost așa frumoasă în viață mea. A fost foarte grasă pe bune, să dăm Cezarului ce este al Cezarului. Am un lifting circular. Mi-a luat grăsimea de pe șolduri și am ajuns să am și fese, eu care nu am avut în viață mea feșe. Aveam o pleoapă care cădea efectiv peste gene așa că am făcut și o intervenție numita blefaroplastie. A fost destul de greu la început pentru că nu puteam să mă mișc, pentru că trebuia să se lipească mușchiul de piele. Nu a fost deloc ușor. Mă bucur că am doi copii care mă susțin și mă ajută. Fiica mea m-a spălat, m-a curățat. Un copil de 13 ani să facă asta nu e prea plăcut pentru ea. Ziceai că sunt îmbălsămată, trebuia să fiu ajutată permanent. Acum port un corset. Nu am voie să fac sport și să merge la mare", a spus Ozana Barabancea la Xtra Night Show.