O mai ții minte pe Doinița Ioniță, fata cu voce de privighetoare de la X Factor? Cântăreața este însărcinată cu primul copil

Fosta concurentă de la X Factor 2018 a devenit o cunoscută cântăreață de manele, care sub aripa lui Costi Ioniță a scos hit după hit.

Doinița Ioniță a impresionat juriul X Factor 2018 cu vocea sa de privighetoare. La cele mai înalte note cântate, toți cei de la masă amuțeau și asta pentru că artista avea numai 16 ani la pariticipare în concurs și nimeni nu se aștepta la un așa talent.

A fost comparată cu o vedetă internațională la măsura calităților vocale, însă, în prezent, a ales ceva mai accesibil, deși talentul îi permite să abordeze ori ce tip.

"Dodo", pe numele său de scenă, a lăsat la o parte orice alt stil muzical și s-a dezvoltat în zona manelelor, alături de artiști recunoscuți. Aceasta a trecut prin schimbări, dar realmente cea mai mare transformare din viața sa este că va deveni mamă.

Doinița Ioniță, în urmă cu o lună, a dat vestea că ea împreună cu iubitul său, Liviu Kevin, în vârstă de 34 de ani, vor deveni părinții unui minunat copilaș.

Deși are numai 19 de ani, tânăra artistă nu se teme de provocarea de a fi mămică: ”Eram la nașii noștri acasă și mi-a venit rău. Ei au zis să luăm un test de sarcină, am zis bine. Am facut testul și în două minute a apărut rezultatul. Am început să plâng, și eu, și Liviu. Îmi doresc fetiță, dar ce-o vrea Dumnezeu, sănătos să fie”, a spus Dodo la Antena Stars.

De curând, "Dodo" a dezvălui sexul copilului său. Aceasta a organizat o petrecerecu fast alături de iubitul său. Cei doi sunt în al nouălea cer după ce au aflat că vor avea un băiețel.

Viitorul tătic spera să aibă băiat, iar mămică își dorea o fetiță, însă ambii se bucură că în casa și în inima lor va intra un suflet pur: "Sănătos să fie, e copilul nostru de care suntem topiți", a declarat Dodo.

Fosta protejată a lui Costi Ioniță are încredere că familia ei îi va fi alături acolo unde ea nu va putea face față. Artista a mărturisit are temeri în ceea ce privește nașterea și venirea copilului în viața sa și asta pentru că timpul său va trebui să fie împărțit între nou-născut, familie, carieră muzicală.

Doinița Ioniță și Liviu Kevin au dezvăluit pentru sursa citată că că bebelușul se va numi Patrick. Numele a fost ales de cei doi viitori părinți, iar dacă ar fi fost fetiță s-ar fi numit Sofia.

