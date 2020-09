O nouă filmare cu Vulpița Veronica! Ce au descoperit fanii: „Să nu vă curenteze, domnilor”

Recent, pe contul de YouTube al celebrei Vulpița Veronica care a făcut senzație cu lunile la emisiunea „Acces Direct” de la Antena 1 a renunțat de curând la aparițiile sale la televizor și a ales să se întoarcă acasă, în Blăgești.

Se pare că Vulpița Veronica a lăsat cântatul și celebritatea deoparte și s-a apucat serios de treabă. Prin intermediul unei filmări care a adunat deja mii de vizualizări pe YouTube, tânăra din Blăgești a mărturisit tuturor faptul că are o livadă bogată, unde îi așteaptă pe cei doritori.

„Este foarte bine, uitați-vă. Am cireșe, am de toate, de toate! Mere! Tot ce ce vreți…Veniți la livada lui Vulpița. Uitați-vă, am livadă. Dar nu pot să intru acum pentru că e încuiată de mine.