Fosta ”bebelușă” a vorbit deschis despre ce se întâmplă în viața ei de când fiul său locuiește din nou cu ea.

Oana Ioniță a rămas în memoria colectivă ca ”bebelușa”, chiar dacă de ani de zile s-a dedicat baletului și dansului și a ieșit din lumina reflectoarelor.

Tânăra a trecut printr-o serie de evenimente neplăcute care i-au marcat ultima perioadă. După divorț, Oana și fiul ei au trecut printr-o situație dificilă, aceasta acceptând o convenție deloc beefică în privința custodiei fiului său.

Citește și: Splash! Vedete la apă, sezon 6, 1 august2024. Oana Ioniță, apariție seducătoare la Splash! Vedete la apă. Cum i-a vrăjit pe jurați

Oana Ioniță, despre viața din nou alături de fiul său: „Mai bine aș face 12 ore de balet...”

Articolul continuă după reclamă

Oana Ioniță și Florin Budnaru au divorțat după mai bine de zece ani de căsnicie. Coregrafa a trecut printr-o adevărată dramă în tot acest timp. Ba mai mult, neplăcerile au început încă dinainte de a semna actele.

Cei doi nu s-au mai înțeles, iar relația frumoasă pe care o aveau la început s-a transformat într-un coșmar. Deși ”bebelușa” a încercat din răsputeri să-și salveze căsnicia, nu a fost de ajuns.

„Cumva ne-a fost bine în prima parte dar, ușor-ușor lucrurile nu au mai stat cum trebuie, din punctul meu de vedere. Am luat niște decizii legate de tratarea mea de o boală la care el nu m-a susținut. El nu credea și de la asta cumva a început totul, și eu am decis să merg mai departe.

Chiar dacă era doar un tratament de biorezonanță, de acupunctură, de ceva care era din punctul lui de vedere foarte de neimaginat. Eu am spus că sunt la un început de ceva și consider că dacă mă tratez în timp cu vitamine, relaxare, terapeut, să mă descopăr, să învăț niște lucruri, mă ajută să depășesc această situație care posibil să fie sau posibil să nu fie.

Citește și: În ce relații a rămas Oana Ioniță cu fiul ei, Maxim, după divorț. Care e cel mai mare regret al ei

Eu am crezut și o lună de zile am luat un tratament. El nu m-a susținut și mi-a spus că nu e de acord cu chestia asta, care e la latitudinea fiecăruia. Cumva nu credea că eu cred în chestii de genul ăsta de interpretări, de biorezonanță”, a dezvăluit aceasta în cadrul unui podcast.

Aceasta nu a fost singura situație în care nu a găsit un sprijin în partenerul său de viață, ci le-a observat de-a lungul timpului când încerca să-și salveze căsnicia cu ședințe la psiholog sau vacanțe în doi.

„Dar a fost o situație în care nu m-a susținut. Și am tras o concluzie: <<Nici aici nu m-a susținut.>> Au fost mai multe situații de genul ăsta și zic: <<Noi suntem mai mult colegi și prieteni.>> Eu am nevoie de o relație sau un om lângă mine sau nu am nevoie de nimeni, dar nu pot să stau căsătorită cu o persoană doar pentru copii.

Am discutat, am încercat să mergem la un psiholog, am încercat să luăm o vacanță noi doi, să ne redescoperim. Nu a funcționat și probabil că nu pot să-l acuz, fiecare om merge pe drumul lui și ia deciziile pe care le dorește, dar la mine nu funcționa așa”, a completat ea.

Citește și: Oana Ioniță spune că a fost cerută în căsătorie de Liviu Vârciu. Ce legătură există între fosta ”bebelușă” și prezentatorul TV

Cu toate acestea, Oana Ioniță încă avea încredere deplină în Florin Budnaru. tocmai de aceea a și semnat o convenție în urma căreia nu și-a mai văzut fiul timp de șase luni. Maxim a rămas alături de tatăl lui, iar lucrurile au luat o întorsătură neplăcută imediat după divorț.

Coregrafa este nevoită acum să reconstruiască legătura cu fiul său, să se cunoască amândoi mai bine, să se redescopere.

„Vreo șase luni nu am mai avut acces la el. Acces în sensul de poți să-l vezi când vrei, el poate să te vadă când vrea, dar să stabiliți împreună. În decursul a șase luni s-au întâmplat tot felul de situații încât eu să nu pot să-l văd.

El își dorea câteodată să rămână la noi peste noapte și să vadă filme cu sora lui și să se joace. (…) Și atunci mi-a dat de gândit lucrul ăsta, de ce se schimbă el atât de mult față de mine. Și când am aflat că nu este decizia copilului și că nu el este cel care spune <<Nu>> sau <<Nu vreau>> am încercat să găsesc soluții pentru a-l readuce aproape de mine.

Citește și: Oana Ioniță, cu ochii în lacrimi la TV. A divorțat oficial de Florin Budnaru, dar are un mare regret. Prin ce suferință trece

Și acum sunt în fața unui proces de recunoaștere a copilului meu, a noului meu Maxim, care este același, dar din care trebuie să scot lucrurile pozitive”, a mărturisit aceasta printre lacrimi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Mai bine aș face 12 ore de balet sau de dans sau de orice decât să trec prin aceste situații, dialoguri și reîntoarceri a copilului meu lângă mine. De fapt, asta este cel mai greu și cel mai obositor”, a mai completat ”bebelușa”.

Oana regretă amarnic faptul că a semnat convenția respectivă, că a avut încredere în fostul soț. Mărturisește că în timpul procesului de divorț a gândit mai mult cu sufletul, lăsând rațiunea deoparte, ceea ce a adus-o în situația prezentă: „Nu ai cum să te înțelegi cu un om de care ai divorțat de curând. E cam greu. Și atunci trebuie să fii cu armele pregătite!”