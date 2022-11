Oana Lis, reduceri incredibile în cabinetul ei de psihologie. Cât cere acum pentru un pachet cu 5 ședințe de terapie

Oana Lis le-a pregătit pacienților săi reduceri incredibile în cabinetul de psihologie. Iată că, acum 5 ședințe de terapie ar avea un preț greu de combătut. După ce Viorel a început să dea semne că se simte mai bine, Oana și-a reluat munca.

Cât te costă acum ședințele de terapie cu Oana Lis. Ce pachet le-a pregătit oamenilor care au nevoie de consiliere

Oana Lis le-a pregătit persoanelor care pășesc pragul cabinetului ei un pachet de 5 ședințe de terapie la un preț imbatabil. Aceasta le oferă pacienților un pachet de 5 ședințe cu 200 lei.

Citește și: Oana Lis, transformare radicală de look. Schimbarea i-a uimit pe fani: „Lupul își schimbă părul, dar năravul ba!”

„Voiam să vă zic că am oferta de Black Friday, 5 ședințe online de consiliere psihologică sau dezvoltare personală toate, la 200 lei. E valabilă până marți, pe 15. Așa că, dacă te confrunți cu anxietate, atacuri de panică sau pur si simplu ești interesată de evoluție personală, aștept un mesaj în privat, ca să facem o programare. Hai sa ne cunoaștem!”, a anunțat Oana Lis.

Cum a resimțit Oana Lis pandemia și prin ce greutăți a trecut:

„Pandemia mea personală fusese deja în 2014, atunci am simțit că am căzut psihic și fizic. În acel moment, eu m-am decis că pot fi mult mai mult decât ceea ce eram și că nu mai vreau să fiu percepută doar ca nevasta cuiva…ci că vreau eu să devin cineva! Și de atunci mă ocup de dezvoltarea mea personală, de evoluția mea și am ajuns acum să pot să ajut și pe alții să meargă pe acest drum.

Pentru mine nu a fost ușor, dar nu a fost nici cel mai greu lucru de pe Pământ…Consider că cel mai greu pas în orice este Primul pas!…E acel moment de <Aha> personal, de <Nu mai pot așa!>…de <Vreau altceva!>…<Vreau o schimbare!>…<Vreau să duc o viață mai bună!> Căci, așa cum ne spune fizica quantică orice schimbare câtuși de mică pe care o facem…schimbă implicit și mediul nostru inconjurător!”, scria Oana Lis.

Citește și: Prima imagine cu Viorel Lis după ce Oana Lis a spus că are probleme de sănătate. Fostul primar al Capitalei e în scaun cu rotile

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat soțul Oanei Lis

Vedeta a avut nevoie să meargă la terapeut, din cauza problemelor de sănătate, dar și financiare, cu care s-a confruntat Viorel Lis. Fostul edil al Capitalei a ajuns la spital și a avut nevoie de un cărucior pentru a se putea deplasa. Oana Lis a cerut ajutorul, pe rețelele sociale, făcând apel la donații. Ba mai mult, a amanetat, la un moment dat, verighetele ca să facă rost de bani, însă a reușit în final să le ia înapoi. Totul s-a terminat cu bine pentru cei doi soți.

„Am avut o perioadă foarte grea care încă nu s-a încheiat. Merg și la terapie, pentru că mi se pare normal. Chiar dacă eu sunt psiholog, chiar și eu merg la terapie. Merg și la biserică. Credința este o ancoră, o putere. Misiunea mea consider că este să fac viața celorlalți să fie mai bună. Este foarte ușor să jignești, așa cum am fost și eu. Eu nu răspund la rău cu rău. Nu răspund la violență cu violență”, a declarat Oana Lis, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Vineri, de la 22:00, vezi Gala Combate Global 3, LIVE, în AntenaPLAY.