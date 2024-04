Oana Moșneagu Gherman și soțul ei au o mică "afacere". Care e noua sursă de venit a cuplului de actori

Într-un interviu recent, Oana Moșneagu Gherman a vorbit despre o mică “afacere” pe care ea și soțul ei, Vlad Gherman, o au.

Oana Moșneagu Gherman a povestit că, pe lângă salariile lor de actori, ea și Vlad Gherman au decis să mai facă ceva ce le aduce un venit extra, pentru a reuși să pună și bani deoparte.

Oana și Vlad Gherman au făcut investiții

Actrița din serialul Lia- soția soțului meu a mărturisit că ea și Vlad sunt pasionați de design interior, iar asta i-a făcut să investească în câteva garsoniere. Oana a mărturisit că își dorește foarte mult să locuiască la casă și speră ca pe viitor să reușească ca ea și Vlad să aibă propria lor casă.

Ea și Vlad au decis să investească în patru garsoniere, câte două de fiecare, pe care acum le închiriază, iar cu banii pe care îi iau din acele chirii, reușesc să economisească pentru o viitoare casă a lor. Chiar dacă e nevoie de multă răbdare și mulți bani pentru a cumpăra o casă, această investiție merită, după cum spune Oana.

„Investim banii câștigați în gasoniere, ne vin niște chirii de acolo, chiria din apartamentul nostru în care am sta se plătește din chiriile celelalte, și mai punem niște bani deoparte. Poate n-o să ne luăm niciodată casa noastră sau apartamentul nostru. Eram foarte atașată până de curând de ideea de a avea locul meu, de a avea stabilitate, mai ales că noi avem o meserie în care azi poți să ai de lucru, mâine poți să nu ai. (…)

Dar, pentru că am făcut pasul ăsta cu gasonierele și am cumpărat, înainte de căsătorie, eu – două, el – două, cu toți banii pe care i-am strâns fiecare, ani în care am lucrat, mi-am dat seama că ok, le am pe astea două, îmi iau chirie pe ele. Deci toată viața o să am de unde să plătesc chiria în altă parte, nu mai sunt presată de chestia asta. (…) Dacă filmăm în afara Bucureștiului, în zona de nord, ne mai util să stăm undeva aproape de ieșirea din din București, dacă avem spectacole multe spre zona de centru, este ca naiba să vin. Fac o oră.

Și atunci m-am gândit că poate nu ar fi rău să avem așa o mobilitate și flexibilitate, dar încă n-am luat decizia până la capăt, pentru că amândoi suntem pasionați de amenajare, de decorare”, a povestit Oana pentru Unica.

Cei doi actori nu exclude posibilitatea de a se muta la casă undeva în afara Bucureștiului, în funcție de ce le rezervă viitorul atunci cânnd vine vorba de turneele cu teatrul sau filmările pentru seriale.

Momentan, cât se ocupă de organizarea nunții lor, Oana a spus că s-au oprit cu căutările pentru o nouă casă. Actrița spune că nu dorește să se streseze suplimentar și vrea să ia lucrurile pas cu pas.

"Hai să terminăm cu nunta, să ne facem niște socoteli, să vedem cam pe unde suntem la sfârșitul anului, cu banii pe care îi punem deoparte împreună și, după ce am tras linie, vedem dacă are sens să facem pasul ăsta. Mai nou luăm în calcul varianta în care ne mutăm într-un apartament mai mare, tot cu chirie”, a mai spus Oana Moșneagu.

Ea și Vlad stau momentan într-un apartament cu chirie împreună cu cele două pisicuțe ale lor. Cei doi au știut cum să își chibzuiască banii pentru a reuși să pună bani deoparte pentru visul lor - o casă așa cum visează.

În urmă cu două săptămâni, Oana și Vlad au făcut cununia civilă și urmează în curând nunta, o zi care se anunță a fi plină de emoții pentru amândoi.