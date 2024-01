Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță cu peripeții în Filipine. Ce surprize neplăcute au întâmpinat viitorii soți

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au plecat de curând într-o vacanță în Filipine și au făcut 26 de ore până la destinație. Deși locația aleasă este de vis, ei au avut parte și de câteva neplăceri. Iată ce s-a întâmplat!

Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au început noul an în Filipine. Pe lângă peisajele care îți taie răsuflarea și adrenalina plimbărilor cu scuterul, cei doi actori au avut parte și de un moment neplăcut, care le-a lăsat un gust amar. Iată despre ce este vorba!

Ce surprize neplăcute au întâmpinat Oana Moșneagu și Vlad Gherman, în vacanța din Filipine: „Ne-am luat mare țeapă”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au fost impresionați de peisajele naturale și plajele superbe, așa că și-au dorit să viziteze și alte locuri. Dar pentru că nu putea fi totul perfect, cuplul a avut unele probleme, din cauza companiei care asigura transportul pe feribot.

„Ieri trebuia să ajungem în Coron, altă insulă, dar firma care trebuia să ne asigure transportul cu feribotul, cu rezervări făcute acum ceva timp, ne-a anulat cursa. Și ne-a amânat pentru astăzi. Și astăzi am ajuns în port și era din nou anulată. Așa că ratăm Coron-ul, rămânem în El Nido până pe 9. Ba mai mult, toate companiile de feriboturi au review-uri super proaste și e recomandat să îți iei zboruri interne, rezervate din timp, ca să ajungi din insulă în insulă. Noi nu am găsit zboruri disponibile, de asta alesesem feribotul. Și ne-am luat mare țeapă. Dar se mai întâmplă.”, a scris Oana Moșneagu pe contul personal de Instagram.

De ce le-a fost teamă lui Vlad Gherman și Oanei Moșneagu înainte de vacanța în Filipine

Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au luat toate măsurile de precauție înainte de a pleca în vacanța din Filipine. S-au documentat din experiențele altor turiști despre lucrurile care se întâmplă acolo, iar ceea ce au aflat nu a fost deloc încurajator.

Cu toate acestea, actrița a precizat că în partea în care stau ei este un vis, iar plimbările cu scuterul reprezintă activitatea lor preferată.

„Dacă intri pe net și citești despre mersul cu scuterul în Filipine te cam sperii, că traficul, că aglomerația, că tentativele de tâlhărie (că te dau jos de pe scuter în mers ca să îți fure ce ai la tine), accidentele, una peste alta nu te îmbie ce citești. Nu știu cum o fi în alte părți ale țării, dar în Palawan, El Nido, unde suntem noi acum, e vis. Chiar dacă iubitul meu nu mai mersese niciodată înainte pe scuter. E superbă senzația de libertate, nu ne simțim în pericol niciodată și aglomerația nu e atât de mare. 2024, Cheers to new experiences!”, a mai adăugat Oana Moșneagu

De ce Cristina Ciobănașu nu va fi prezentă la nunta lui Vlad Gherman cu Oana Moșneagu

Vlad Gherman a menționat că fosta iubită, Cristina Ciobănașu, nu va fi prezentă la nunta lui cu Oana Moșneagu. El a precizat că a avut o discuție matură și sinceră cu Cristina Ciobănașu și au convenit că este mai bine să nu vină.

„Am discutat cu Cris, i-am spus că mie, personal, mi s-ar părea ciudat să o chem la nunta mea. Ea a zis că oricum cel mai probabil nu ar fi venit. Am convenit amândoi, a fost o discuție liberă pe care am purtat-o super matur. A zis că oricum nu ar veni. Nu trebuie acum să speculați că suferă și nu vrea să vadă momentul. Nu. Mi s-ar părea ciudat, e o chestie de respect față de relația în care am fost aproape zece ani.”, a declarat Vlad Gherman pentru Unica.ro, citat de Viva.