Oana Radu caută tratament în străinătate, după ce medicii români nu au putut să o ajute. Ce probleme de sănătate are cântăreața

Oana Radu a făcut o serie de declarații pe rețelele de socializare cu privire la starea medicală a ei. Vedeta și-a deschis sufletul și a povestit faptul că a fost nevoită să meargă la Paris pentru a-și rezolva problemele medicale de care suferă.

Oana Radu are o problemă la nivelul gâtului, din cauza răgușelii și speră să găsească rezolvare la Paris, unde merge să consulte un doctor francez, după ce medicii români nu ar fi reușit să o ajute.

”Am venit la Paris la un doctor foarte, foarte bun, care sper să mă ajute să descoper care este motivul răgușelilor mele pentru că eu nu am nimic la corzile vocale, gâtul meu nu are nimic și cu toatea astea eu nu îmi pot folosi vocea. Răgușesc foarte tare, îmi pierd vocea foarte tare și trebuie să aflăm de unde vine chestia asta”, a spus ea pe Instagram.

Iată de cât timp Oana Radu se confruntă cu problema această:

”De vreo patru ani durează fenomenul, aveam momente în care mă simțeam super bine, momente în care mă simțeam ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, m-am lăsat și de fumat, dar în perioada aia eram și mai răgușită și în general nu fac chestii care să îmi dăuneze: nu mănânc biscuțăi, sărățele și alte chestii care să mă irite, nu beau foarte rece, nu beau foarte accidulat. Sper să vină cu o soluție și să-mi zică ceva, că nu mai pot”, a mai spus ea.

Oana Radu s-a căsătorit cu antrenorul său Cătălin Dobrescu. Artista a devenit iubita lui Cătălin la câteva luni de la moartea fostului iubit. Deși păreau că au o relație desprinsă din filme, cei doi au avut și momente dificile când relația lor s-ar fi putut rupe.

Soțul său, antrenorul de fitness, a declarat la Antena Stars că a fost deranjat de lipsa de disciplină a Oanei în ceea ce privește slăbitul. Acesta a spus nu are cum să-și ajute soția dacă aceasta alege să îl mintă de multe ori.

”Ea nu trebuie să mă mai mintă, pentru că dacă eu știu ceea ce ea face, eu știu cum trebuie să pun exact problema. Bun, ai mâncat 500 de kalorii în plus, hai să vedem cum facem. Plus de asta, este și frustrant! Dacă tu știi că îți faci meseria cât poți de bine și vine cineva și joacă niște farse și spune că stai că nu a fost bine, stai așa un pic! Înseamnă că nu mai ești bun”, a declarat Cătălin Dobrescu.

Oana Radu a recunoscut că au fost pe punctul de divorța în nenumărate rânduri din cauza mâncării: ”Am fost de multe ori pe punctul de a ne despărți din cauza mâncării. Cătălin a venit cu un stil de viață de civilizat, extrem de focusat, extrem de disciplinat, foarte, foarte bine pus la punct. Eu am venit cu un stil de viață totalmente delăsător, fără niciun fel de program, fără niciun fel de țintă. Mâncarea mă făcea fericită, mă făcea să mă simt bine. Mâncarea era singura fericire. În momentul în care lucrurile astea două s-au unit, eu îmi doream să fac parte din stilul lui de viață, însă trecerea era prea bruscă. Știi, dependența nu te lasă niciodată”, a spus și Oana Radu.

