Oana Radu iubește din nou. Cine este noul iubit al artistei și ce declarație i-a făcut chiar pe scenă: „Ce putem să facem?”

Oana Radu dă o nouă șansă iubirii, după divorțul de Cătălin Dobrescu. Tânăra și-a întâlnit iubitul unde nici nu se aștepta.

Oana Radu este o tânără artistă extrem de iubită de public, aceasta are o carieră de succes și încântă mii de oameni cu muzica sa. Deși a trecut printr-o perioadă dificilă în urma divorțului dureros, acum este gata să se bucure din nou de viață.

Oana Radu iubește din nou. Cine este noul iubit al artistei și ce declarație de dragoste i-a făcut chiar pe scenă: „Ce putem să facem?”

Oana Radu s-a despărțit de Cătălin Dobrescu, omul pe care îl credea sufletul său pereche. Deși viața a avut alte planuri pentru artistă, aceasta s-a dovedit a fi o persoană puternică și a trecut peste unul dintre cele mai mari obstacole din viață.

În timpul unui concert recent, Oana a dezvăluit că iubește din nou. Tânăra este pregătită să dea o nouă șansă iubirii și a mărturisit că este îndrăgostită.

Pentru a-și susține declarația, Oana i-a proprus tânărului să se sărute. Acesta i-a adus un buchet de trandafiri roșii și s-a conformat cerinței artistei. Fanii s-au exteriorizat în momentul în care i-au văzut pe cei doi că se sărută pe scenă.

Tânărul care se presupune că i-a furat inima artistei este Șerban și, așa cum ea mărturisește, este mâna ei dreaptă.

Potrivit unei surse, Șerban face parte din formația Oanei și se cunosc de ani buni. Tânărul a preluat unele dintre responsabilitățile afacerii Oanei, ceea ce înseamnă un sprijin enorm pentru ea.

„Momentan de aceste afaceri mă ocup doar eu. L-am cooptat și pe Șerban pe care l-am implicat procentual în ceea ce fac, pentru că avem nevoie de un ajutor care să se implice cu adevărat și nu am vrut să mai creez alte datorii sau altceva. L-am luat mâna mea dreaptă, dar coletele propriu-zis momentan sunt făcute de mama mea.

Se întâmplă treaba asta la Craiova, acolo unde avem depozitul, și deocamdată se descurcă așa, destul de greu, pentru că sunt foarte multe comenzi. Pleacă mii de colete lunar și nu mai face față să le facă singură. Mamaie o ajute să le împacheteze și să facă totul”, a expicat artista.

Deși nu a confirmat că într-adevăr este într-o relație cu Șerban, mulți internauți au remarcat privirile și gesturilor celor doi încă de acum ceva timp. Aceștia așteptau cu nerăbdare să le dea vestea că și-a refăcut viața.

„Sunt foarte fericită pentru amândoi se vede că te place foarte mult ❤️❤️bravo vouă 🥰🥰🥰”, i-a transmis cineva.

„Eram convinsă că voi o să vă iubiți maxim în viitorul apropiat. Vă iubesc, sunteți tare frumoși împreună”, i-a spus altcineva.

„În sfârșit s-a întâmplat inevitabilul! Bravo lor că vă potriviți și Oana în sfârșit ai lângă tine pe cine trebuia, e un băiat de nota 10 ❤️❤️❤️👍👍👍”, este de părere un alt urmăritor.

Fanii au intrat la bănuieli încă de la lansarea noii piese, unde face trimiteri către o nouă iubire neașteptată: „Când ziceam că nu mai vreau să iubesc, m-am trezit cu tine pe sub pielea mea...”

Recent, Oana și-a inaugurat noua locuință din Craiova, iar băieții din trupă i-au fost alături, printre care și Șerban. Cântăreața îi consideră parte din familie și a ținut să-i fie alături în această nouă etapă din viață.

„Cred că este mai mult un gest simbolic pentru că mi-am dorit să fiu alături de cei mai apropiați oameni din viața mea, de colegi, pentru că eu îmi petrec viața alături de ei în momentul de față și am hotărât să fac evenimentul ăsta pentru că am vrut să celebrez această reușită pe care am avut-o”, a declarat ea la vremea respectivă, conform unei surse.