După o căsătorie de trei ani și o relație de patru, Oana Radu și Cătălin Dobrescu au divorțat în luna noiembrie a anului trecut. Deși au păstrat discreția în perioada divorțului, acum ies la iveală multe detalii ascunse.

În urmă cu câteva zile, Oana Radu a dezvăluit pe rețelele de socializare câteva detalii din spatele divorțului de Cătălin Dobrescu. Acuzațiile aduse fostului soț sunt deosebit de grave. Acesta a decis să se apare.

Cătălin Dobrescu, prima reacție după acuzațiile aduse de Oana Radu. Fosta soție a făcut totul public în online

În filmulețul postat de Oana Radu pe TikTok, artista i-a adus niște acuzații grave fostului său soț, iar acesta a reacționat. Oana a mărturisit că timp de trei ani s-a luptat să iasă din această relație. Cătălin a postat un video pe Instagram în care și-a spus părerea despre cele întâmplate.

Fostul soț al Oanei Radu a declarat că se conisderă un om corect și l-au supărat acuzațiile aduse, pe care le-a catalogat ca fiind neadevărate. El și-a arătat sprijinul pentru cei cărora le poate fi de folos din punct de vedere profesional. Acesta nefiind persoană publică, dorește să nu se expună mai mult decât este cazul.

Conform unei surse, acesta a spus pentru urmăritorii săi: „Voiam să-mi cer scuze că am dispărut din peisaj zilele asta. Am fost foarte supărat. N-am putut... când ești supărat, nu mai poți să ajuți sau să mai răspunzi. Am fost foarte supărat că mi s-au adus niște acuzații care m-au afectat foarte mult și, dacă erau faptele mele, nu mă afectau, sau dacă era adevărat.

Eu sunt un om care nu mi-e nici rușine dacă am făcut ceva, nu mi-e nici frică, sunt un om foarte corect și poate că o să vă și demonstrez treaba asta peste o lună, un an doi, trei... probabil că nu vă voi demonstra sau probabil că vă voi demonstra.

Sunt un om corect, nu-mi place să mint și nu-mi place să-mi spăl rufele în public. Să știți că n-o voi face nici acum. Din fericire pentru mine și din nefericire pentru cei care așteaptă replica, pentru că scandalul, certurile, prind bine. Eu nu am nevoie de reclamă din asta. Eu am nevoie să mă ridic încet și sigur, să vă ajut dacă pot, sunt antrenor, sunt nutriționist.

Dacă pot să vă ajut cu un sfat, cu un răspuns la întrebare, vă ajut cu mare drag. Dacă nu pot să vă ajut, merg mai departe pe drumul meu. Singura mea declarație este asta și o să vă șocheze probabil, nu sunt fals, vă spun din suflet și din inimă, și o să vă spun la final și de ce fac treaba asta.”

Acesta chiar a lăudat-o pe Oana, vorbind pozitiv despre cariera sa și despre femeia care a devenit. La fel ca artista, Cătălin a vorbit și despre zilele mai grele împărtășite cu soția sa.

„Fosta mea soție este o femeie foarte frumoasă, altfel nu mă căsătoream cu ea, chiar dacă am insistat eu să fie, așa am știut eu, dacă am făcut treabă bună, am făcut, dacă nu, nu a făcut, este o femeie foarte deșteaptă, este o femeie foarte talentată și este o femeie foarte ambițioasă.

Nu am ce cuvinte să spun la adresa femeii care a făcut parte din viața mea și care, foarte multe nopți, nu am dormit. Dacă ceva nu ieșea bine, dacă nu știu, mă consumăm, așa făceam noaptea în pat.

Foarte multe nopți n-am dormit când ceva nu ieșea bine și atunci cum? Pentru persoana asta, pentru care eu atâtea nopți nu am dormit ca să-i fie bine, de ce aș ieși eu acum să o defăimez, nu aș avea de ce sau nu îmi stă în caracter. Atât am avut de spus despre subiectul ăsta.

Totodată, vin să spun că e liberă să facă ce vrea ea. Dacă ea consideră că așa e bine, să-i dea înainte. Dacă are o problemă legată de despărțirea noastră și ceva a deranjat-o și supărat-o, să spună ce vrea ea.

Ea este persoană publică, eu nu sunt persoană publică, nici nu mi-a plăcut niciodată. Dacă vă pot ajuta cu ceva legat de nutriție, legat de antrenamente, o fac cu mare drag”, încheie antrenorul.