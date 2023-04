Oana Roman a împlinit 47 de ani. Mesajul pe care l-a transmis fanilor din mediul online: „După atâtea zile cu nori”

Vedeta este extrem de bucuroasă că vremea este una însorită, însă mesajele, urările și cadourile pe care le-a primit, în special de la fiica ei Isabela, i-au făcut ziua mult mai frumoasă.

Cum a petrecut Oana Roman de ziua ei de naștere. Mesajul pe care le-a transmis fanilor

Fosta prezentatoare TV și-a început ziua plină de energie, postând mai multe story-uri, dar și un filmuleț pe pagina sa de Instagram. Vedeta le mulțumește tuturor pentru urările primite, cu ocazia zilei sale de naștere:

„47 azi, cu bune și rele dar super împăcată cu mine. Am învățat sa ma iubesc și sa ma respect mai mult și asta e ceea ce va doresc și vouă”, a scris ea în dreptul postării.

Într-un story, Oana Roman le-a povestit urmăritorilor că-și bea cafeaua în curte, de ziua ei: „Ce binecuvântată mă simt. Azi e zi cu soare, după atâtea zile cu nori”, a menționat fiica lui petre Roman în descriere.

Vedeta a primit numeroase mesaje, urări și cadouri din partea celor care o apreciază și o iubesc, însă de departe cel mai drag cadou l-a primit din partea fiicei sale Isabela, care i-a oferit mamei sale un tablou pictat manual.

„Primul cadou și cel mai important de ziua mea. Tabloul pictat de Isabela”, a scris Oana Roman la InstaStory.

Fosta prezentatoare TV a fost invitată, recent, în emisiunea Xtra Night Show, unde a povestit cum o să petreacă de ziua sa de naștere. Dacă în anii trecuți, obișnuia să aibă petreceri fastuoase cu mai multe persoane, anul acesta vedeta va petrece doar lângă cei apropiați.

„Am făcut foarte mulți ani petreceri mari, cu multă lume. Le și organizam singură, făceam totul eu, cap-coadă, dar nu știu ce era în capul meu, sincer. Când mă uit înapoi mă gândesc că nu a meritat, adică era o oboseală și o muncă incredibilă și nu apucam să mă bucur.

Anul ăsta mă duc la o prietenă, care are o casă și o grădină foarte frumoasă, iar ea mi-a zis că îmi face niște aranjamente, facem un grătar, bem un pahar și vor fi oameni. Dacă vrea să vină și Marius, atunci cu toată inima și cu toată deschiderea din lumea asta, fără niciun fel de probleme”, a spus Oana Roman la emisiunea lui Capatos.

Oana Roman, declarații emoționante la adresa lui Marius Elisei, tatăl Isabelei

Anul acesta, Oana Roman și Marius Elisei i-au luat prin surprindere pe mulți când au anunțat că se vor separa definitiv, asta după ce și-au mai acordat o șansă în trecut. Chiar dacă nu mai este nicio cale de întoarcere și ambii și-au adus acuzații dure în spațiul public sau la TV, Oana Roman a îngropat securea războiului și își dorește să rămână în relații amiabile, de dragul fiicei lor.

„O să-l iubesc toată viață pentru că este tatăl copilului meu și am să-l iubesc și am să-l respect toată viața. Il iubesc în sensul în care am trăit zece ani împreună. Nu pot să spun că îl urăsc, sub nicio formă!Am trăit zece ani împreună, avem un copil împreună, eu am niște sentimente frumoase față de el pentru că eu așa consider că e normal.

Eu sper totuși să reușim să avem o relație cât se poate de civilizată pentru acest copil, pentru că este un copil absolut senzațional, și este lucrul pe care eu i-l spun tot timpul: «Haide să ne înțelegem, haide să petreci timp cu ea, să putem chiar să petrecem timp amândoi cu ea din când în când ca să nu simtă ruptura».

Dar asta nu înseamnă că noi doi mai suntem un cuplu, nu înseamnă că noi dom trăim împreună, asta e un lucru care nu se va mai întâmpla. Fără îndoială!Nici nu putem să ne batem în vorbe mereu. Eu am zis doar că era foarte gelos și că ar trebui să pun punct mai ales din cauza asta. Nu știu de ce era gelos, întrebați-l pe el”, a mărturisit Oana Roman, în cadrul unui podcast de pe YouTube, scrie Spynews.ro.

