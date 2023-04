Vica Blochina, noi declarații despre cearta cu Oana Roman, fosta ei amică. Ce nu poate ierta deloc: „Nu mi-o doresc în jurul meu”

Vica Blochina și Oana Roman au împărtășit multe momente de bucurie, de tristețe, au participat la unele dintre cele mai importante evenimente din viețile lor, împreună, dar iată că lucrurile sunt complet diferite acum! Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a recunoscut că nu-și mai dorește să fie în preajma Oanei, fiindcă ar fi o persoană falsă.

Vica Blochina, despre cearta cu Oana Roman. De ce nu o mai vrea aproape de ea pe fiica lui Petre Roman

Dacă pe partea Vicăi Blochina, lucrurile ar fi lămurite cu privire la prietenia lor, Oana Roman a fost ceva mai rezervată pe acest subiect și nu a dorit să împărtășească cu admiratorii ei opinia personală. Cert este faptul că, cel puțin din perspectiva Vicăi Blochina, o împăcare nu ar apărea la orizont.

De curând, ea a făcut o serie de declarații cu privire la subiectul prieteniei lor și a fost foarte radicală atunci când a vorbit despre Oana Roman. Nu-și dorește sub nicio formă să mai aibă de-a face cu ea, pentru că ea crede că lucrurile ar urma să se repete la nsefârșit.

„Nu vreau să mai fiu prietenă cu Oana Roman niciodată. Nu am niciun resentiment față de ea, dar mie prieteniile pe interes nu-mi plac. Sunt destul de multe persoane care-mi sunt cu adevărat prieteni și n-am nevoie de prieteni doar pentru a se folosi de mine și după, când se văd cu sacii în căruță, îmi dau cu șutul în fund. Și nu s-a întâmplat o singură dată, ci de mai multe ori. Sincer, e o fată foarte deșteaptă, îmi făcea plăcere să stau cu ea de vorbă, are foarte multe calități, dar nu mi-o doresc în jurul meu ca prietenă.

Nu am nevoie. Pentru că știu că și data viitoare, așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori, o să se folosească și după aceea, când se întoarce la Marius, cum s-a întâmplat și în trecut, nu mai are nevoie de mine. E ca și cum toate lucrurile pe care le-am făcut pentru ea i se cuvin. Nu m-a mai căutat după ultima despărțire de Marius. E fată deșteaptă, știe că nu mai avem același drum. Am făcut eforturi supraomenești pentru ea, sincer să-ți spun. Nu știu dacă cineva dintre prietenii ei a făcut ce am făcut eu pentru ea”, a spus Vica Blochina pentru cancan.ro.

Ce spunea Oana Roman despre cearta cu Vica Blochina, în urmă cu mai mult timp. De ce nu-și mai vorbesc cele două

Vica Blochina și Oana Roman au decis să nu mai fie prietene, după ce s-au contrariat la un eveniment. Potrivit cancan.ro, Vica Blochina ar fi supărată pe Oana pentru comportamentul agresiv al iubitului ei, Marius Elisei, dar și pentru că s-ar fi „abonat” la cardul ei, în vacanța lor din Egipt.

”Niciodată, dar niciodată nu îți bârfești public prietenii. Orice s-ar întâmpla și oricât de supărat ai fi. Pentru că asta dă dovadă de lipsă de caracter, și de educație, și de bune maniere, și de prietenie. Dacă ai o problemă cu un prieten, îl suni și îi spui ce ai de spus, sau te întâlnești cu el și îi spui în față ce ai de spus. Nu public, niciodată”, a spus Oana Roman pe un Instastory, făcând referire la acest subiect.

