Oana Roman, ipostază sexy în vacanță. Cum s-a pozat vedeta pe plajă: „Sunt invidioasă”

Oana Roman a adunat aminitiri din vacanța pe care a avut-o în Egipt. Una dintre amintiri este legată d emomentele petrecute pe plajă. Oana Roman a publicat pe Instagram 2 fotografii realizate pe plajă, acoperită de un caftan.

Oana Roman a slăbit considerabil în ultima perioadă, așa că este îndrăzneață când vine vorba despre etalarea trupului pe plajă.

Fanii au complimentat-o pe Oana pentru fotografiile postate pe rețelele sociale. Peste 3 mii de urmăritori au apreciat fotografiile postate de Ona Roman.: „Sunt invidioasă”, i-a spus cineva, referindu-se la vacanța în care a fost plecată vedeta.

Cum a slăbit Oana Roman

Oana Roman a reușit să slăbească reducând cantitatea de mâncare și fiind supusă unor tratamente de remodelare corporală.

Oana Roman a slăbit considerabil, iar dieta i-a devenit un stil de viață. În cadrul podcastului „Fain și simplu” al lui Mihai Morar Oana Roman a dezvăluit că mănâncă numai 8 ore, iar celelalte 16 face repaos alimentar: „Mănânc orice, dar nu oricât”, a explicat vedeta, spunând că în cele 8 ore are o masă principală și două gustări.

La finalul anului trecut, Oana Roman mărturisea că în 2021 își propune să mai slăbească 10 kilograme și să încheie în acest mod transformarea corpului său. „În 2021 mi-am propus să închei cu transformarea mea, să mai slăbesc încă 10 kg și să termin și cu procedurile astfel încât până la finalul anului viitor să ajung acolo unde îmi doresc”, le-a spus Oana Roman urmăritorilor ei de pe Instagram.

Oana Roman s-a accidentat în Egipt

Oana Roman le-a povestit fanilor că în ultima zi de vacanță în Egipt s-a rănit grav la călcâi și a trebuit să fie cusută. Vedeta a avut parte de dureri insuportabile.

„Am intrat în apă, unde am călcat într-o piatră foarte ascuţită şi mi-am făcut o mare gaură în călcâi, atât de mare, încât a trebuit să mă duc la doctor, aici la hotel, la cabinet, să mă coasă. Ca să mă coasă acolo a trebuit să-mi facă o anestezie locală. Nu vă puteţi imagina în ce hal m-a durut. Am un mare bandaj și trebuie să iau pastile”.

Oana Roman a plecat în vacanță cu fiica ei

Oana Roman a părăsit Egiptul cu un bandaj la picior, dar cu bucuria amintirii unei vacanțe minunate pe care a petrecut-o lături de fiica ei, Isabela. Fetița și-a invitat în vacanță și tatăl, pe Marius Elisei, bărbatul de care Oana Roman a divorțat de curând, însă acesta nu a răspuns afirmativ invitației.

„I-am zis că trebuie să existe momente în care să mai fim și noi doi cu ea. Să mai mergem la un restaurant, la o masă. Vine, stă cu ea, nimic de reproșat. Dar să fim noi amândoi și Iza nu vrea. În ultima vreme nu prea mai vrea să ne vedem”, a povestit Oana Roman la Antena Stars.

Oana Roman a oferit cele mai sincere devăluiri despre viața sa amoroasă în cadrul unui interviu pentru Antena Stars. Aceasta a mărturisit că acasă se simte singură, mai ales atunci când nu este fiica sa prin preajmă.

"Cel mai important pentru mine într-o relație, mai ales la vârsta pe care o am, pentru că nu mai am 20 de ani să vreau să mă distrez, este să simt că pot găsi sau pot avea lângă mine un bărbat lângă care să mă simt în siguranță. Să poată să îmi ofere singuranță, dar nu materială. Nu m-aș mai arunca cu capul înainte și nu aș ma face lucrurile pe repde înainte. Am nevoie de stabilitate, deci trebuie să aleg cu foarte mare grijă. Nu sunt genul care să cunoască pe cineva pe Facebook sau Instagram, ca să excludem din start. Dacă este să fie, trebuie să fie cineva pe care să mă bazez.", a spus vedeta, vizibil sigură pe ea.