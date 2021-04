Oana Roman, totul despre accidentul din vacanţa în Egipt. Ce s-a întâmplat, de fapt

Oana Roman este o persoană foarte activă pe rețelele sociale și își ține prietenii virtuali la curent cu cele mai frumoase momente din viața sa. De curând, vedeta a fost plecată într-o vacanță în Egipt și a publicat foarte des imagini din mica escapadă, însă vacanța i s-a încheiat la cabinetul medicului, după ce vedeta a călcat într-o piatră ascuțită, în apă.

Ce spune Oana Roman despre accidentul din vacanță

Vedeta a vorbit la Antena Stars despre vacanța minunată, dar și despre evenimentul nefericit de care a avut parte. Aceasta a intrat în platoul emisiunii binedispusă și cu zâmbetul pe buze, semn că mica escapadă în Egipt a fost una pe gustul său.

"A fost foarte bine și am prins o vreme senzațională. A fost foarte frumos, am început un pic cu stângul, dar asta pentru că sunt eu foarte tipicară, pentru că am avut rezervare într-un resort foarte frumos, însă erau mult prea mulți copii și mie nu mi-a convenit. Pentru a ajunge la mare trebuia să treci printr-un alt resort și nu mi-a convenit, ne-am mutat în resort-ul de lângă, care era foarte luxos.", a povestit Oana Roman despre experiența trăită în vacanță.

De asemenea, vedeta a vorbit și despre accidentul pe care l-a suferit în Egipt. Aceasta a mărturisit că evenimentul s-a întâmplat chiar în ultima zi, după ce a călcat într-un obiect ascuțit din apă. Se pare că i-a porvocat o rană destul de adâncă, care a avut nevoie de intervenția medicilor.

„Norocul meu e că s-a întâmplat fix în ultima zi. Am intrat eu în mare și am călcat aiurea în ceva, nu știu. Că era o algă întărită, un arici de mare, un coral, nu știu. Am călcat fix cu călcâiul și mi-am făcut mare gaură în el. A început să sângereze abundent, s-a dat carnea la o parte, era nasol rău. Au venit cei de la plajă, mi-au pus apă și am spus că totuși vreau să merg să mă vadă un medic că era rana adâncă. A trebuit să îmi facă anestezie totală.”, a mai adăugat ea.

Oana Roman a fost întâmpinată de Marius Elisei la aeroport

Vedeta a mărturisit că s-a bucurat de o vacanță extrem de frumoasă în Egipt, în ciuda celor întâmplate, însă a avut parte de o surpriză frumoasă atunci când a sosit acasă. Marius Elisei a fost cel care și-a întâmpinat fosta soție și micuța la aeroport pentru a le ajuta cu bagajele.

"A venit cu mine până acasă și m-a ajutat să duc bagajele în casă. Mie mi se pare că e o normalitate și sunt extrem de fericită pentru că putem să avem o relație de prietenie. Chiar dacă nu mai suntem căsătoriți, noi suntem o familie.", a spus ea.

Oana Roman a mai evidențiat faptul că Marius Elisei este extrem de grijuliu cu ea, dar și cu fiica sa. Mai mult decât atât, bruneta susține că nu exclude o posibilă împăcare cu fostul soț, însă a măturisit că se înțeleg de minune așa cum sunt acum.