Oana Roman a ajuns la medic în Egipt, după un accident: „Am fost cusută. Nu vă puteţi imagina în ce hal m-a durut”. Ce a pățit

Oana Roman și-a ținut fanii la curent în cee ace privește vacanța pe care a avut-o alături d efiica ei, în Egipt. Din nefericire, vacanța i s-a încheiat la cabinetul medicului, după ce vedeta a călcat într-o piatră ascuțită, în apă.

Oana Roman le-a povestit fanilor că s-a rănit grav la călcâi și a trebuit să fie cusută. Vedeta a avut parte de dureri insuportabile.

„Am intrat în apă, unde am călcat într-o piatră foarte ascuţită şi mi-am făcut o mare gaură în călcâi, atât de mare, încât a trebuit să mă duc la doctor, aici la hotel, la cabinet, să mă coasă. Ca să mă coasă acolo a trebuit să-mi facă o anestezie locală. Nu vă puteţi imagina în ce hal m-a durut. Am un mare bandaj și trebuie să iau pastile”.

Citește și: Oana Roman, primele declarații despre o nouă iubire. Cât de mult o afectează divorțul de Marius Elisei: "Mă apasă singurătatea!"

Cum se simte Oana Roman, după accidentul din Egipt

La câteva ore după ce a fost cusută și bandajată, Oana Roman a povestit că a început să se simtă mai bine datorită medicamentației.

„A fost o zi agitată și dureroasă, dar sunt ok. Am cinci copci și un bandaj, am luat pastile, iau antibiotic, norocul meu că s-a întâmplat în ultima zi și am putut să mă bucur de vacanță”, a mai spus Oana Roman pe Instagram.

Citește și: Oana Roman, greu de recunoscut și pentru fani. Cum s-a pozat recent vedeta

Oana Roman a plecat în vacanță cu fiica ei

Oana Roman a părăsit Egiptul cu un bandaj la picior, dar cu bucuria amintirii unei vacanțe minunate pe care a petrecut-o lături de fiica ei, Isabela. Fetița și-a invitat în vacanță și tatăl, pe Marius Elisei, bărbatul de care Oana Roman a divorțat de curând, însă acesta nu a răspuns afirmativ invitației.

„I-am zis că trebuie să existe momente în care să mai fim și noi doi cu ea. Să mai mergem la un restaurant, la o masă. Vine, stă cu ea, nimic de reproșat. Dar să fim noi amândoi și Iza nu vrea. În ultima vreme nu prea mai vrea să ne vedem”, a povestit Oana Roman la Antena Stars.

Oana Roman a oferit cele mai sincere devăluiri despre viața sa amoroasă în cadrul unui interviu pentru Antena Stars. Aceasta a mărturisit că acasă se simte singură, mai ales atunci când nu este fiica sa prin preajmă.

"Cel mai important pentru mine într-o relație, mai ales la vârsta pe care o am, pentru că nu mai am 20 de ani să vreau să mă distrez, este să simt că pot găsi sau pot avea lângă mine un bărbat lângă care să mă simt în siguranță. Să poată să îmi ofere singuranță, dar nu materială. Nu m-aș mai arunca cu capul înainte și nu aș ma face lucrurile pe repde înainte. Am nevoie de stabilitate, deci trebuie să aleg cu foarte mare grijă. Nu sunt genul care să cunoască pe cineva pe Facebook sau Instagram, ca să excludem din start. Dacă este să fie, trebuie să fie cineva pe care să mă bazez.", a spus vedeta, vizibil sigură pe ea.