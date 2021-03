Oana Roman şi fiica, confesiuni de suflet! Cine este bărbatul care a dezamăgit-o la scurt timp după divorțul de Marius Elisei

Oana Roman și Marius Elisei nu au mai găsit nicio cale de împăcare! Pe 15 februarie 2021 cei doi au divorțat oficial la notar și au încheiat povestea de iubire care a început în anul 2014.

Deși nimeni nu se aștepta ca Oana Roman și Marius Elisei să divorțeze, decizia celor doi a luat prin surprindere pe toată lumea. Înainte de Crăciun, Oana Roman a făcut publică vestea despărțirii de Marius Elisei, după o căsnicie de aproape 6 ani. Cei doi s-au căsătorit în 2014 și au trecut atât prin momente frumoase, cât și dificile.

Fiica lui Petre Roman a dat veste pe contul oficial de Instagram, unde a mărturisit că își dorește să meargă mai departe pe drumul ei, separată de Marius Elisei, dar și de afacerea în care a investit resurse emoționale și financiare.

Citește și: Ținuta în care s-a afișat Oana Roman în fața notarului, la divorțul de Marius Elisei. Cuplul a încheiat oficial povestea de iubire

De asemenea, Oana îl acuza pe tatăl fiicei sale că a plecat cu afacerea familiei, în a căror acte nu figura și ea. Cu toate acestea, ea preciza că a fost afectată de această decizie, având în vedere că era singura sursă de venit a familiei, și că va înceta orice implicarea în promovarea business-ului.

"Nu am avut de ales și merg mai departe pe drumul meu. Atât profesional, cât și personal. Nu a fost decizia mea. Nu a fost dorința mea. Eu am făcut tot ce am putut. Am făcut-o pentru noi, ca familie, dar nu a fost suficient. Am înțeles că nu se poate merge mai departe", a fost mesajul vedetei de atunci.