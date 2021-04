Oana Roman și-a vizitat mama internată la un centru de îngrijire, cu ocazia aniversării sale. Cum arată acum Mioara Roman

Oana Roman și-a încheiat vacanța în Egipt și a mers în vizită la centrul de îngrijire unde este internată mama ei, pentru a-i face o surpriză aniversară. Oana Roman a fost însoțită de fiica ei, Isabela, dar și de sora ei, Catinca.

Oana Roman a postat pe rețelele sociale o fotografie în care se află alături de mama sa, ținând un buchet de flori în mână. Fiica fostului prmeier, Petre Roman a precizat că fotografia a fost realizată de sora ei, Catinca.

Mesajul transmis de Oana Roman, cu ocazia aniversării mamei sale

Mioara Georgescu, fosta soție a lui Petre Roman, de care a divorțat în anul 2007, a făcut progrese de când se află în entrul d eîngrijire, potrivit celor precizate de Oana Roman. De asemenea, fiica fostului premer a ținut să precizeze că de Sărbătorile Pascale mama ei va merge acasă.

„La multi ani mama ! Am vizitat o azi împreună cu Isa si Catinca. Isa nu a stat la poza ca era adormita și Catinca ne a făcut poza. Dar am fost toate cu ea azi. I am dus flori și am stat de vorba. Ne a povestit despre prietenii pe care si i a făcut cât a stat la tratament și ne a arătat ce progrese fantastice a făcut cu mana care este mult mai mobilă. O așteptăm de Paști acasă”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Anterior, Oana Roman a distribuit și o fotografie mai veche cu mama sa, transmițând mesajul: „La mulți ani mama ! Sa ne trăiești sănătoasă. Te iubesc mult și asa cum tu ai făcut totul pentru mine tot asa fac tot ce pot pentru ca să ți fie bine și sa fii fericita. Azi e despre tine”.

Mioara Georgescu a fost internată într-un centru de îngriire

În luna martie, invitată la Antena Stars Oana Roman a precizat în ce condiții este internată Mioara Georgescu (fostă Roman), încercând astfel să închidă gura celor careo acuză că și-a internat mama la azil.

„Lumea mă acuză că am internat-o pe mama la azil. Este ca un hotel de 5 stele. Nu are nicio legătură cu conceptul comunist când ne gândim la un azil. Oamenii aceia trăiesc în condiții de 5 stele. Au etaj special pentru cei care nu se pot deplasa. Nu e azil. Este un centru care livrează și astfel de servicii. Mama va sta o lună, dacă mai este nevoie va mai veni acasă și după 1-2 săptămâni va merge iar până își va îmbunătăți starea. Pentru ea e ca o vacanță pentru că de 1 an nu a mai ieșit nicăieri. Am protejat-o foarte mult.”, a spus Oana Roman la Antena Stars.

Mai mult, Oana Roman este încântată de faptul că centrul de îngrijire este în proximitatea locuinței sale.

În luna ianuarie Mioara Roman a fost spitalizată, a fost internată la ATI și a suferit o operație pentru a i se înlătura colecistul. În luna februarie, mama Oanei Roman a ajuns din nou la spital, unde a fost supusă altei intervenții chirurgicale. Oana Roman a precizat atunci că a fost vorba despre o infecție produsă de un punct de grăsime:

„Intervenția mamei a decurs foarte bine. Doctorul dermatolog a reușit să scoată acel punct de grăsime care din păcate se infectase foarte rău și a scos foarte multă infecție de acolo.