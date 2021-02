Oana Zăvoranu, de nerecunoscut într-o poză din adolescență. Cum arăta vedeta în urma cu 30 de ani

”Ești superbă. Ești o divă,” a scris o fană, urmată de alt comentariu: ”Ai ramas la fel de frumoasa..... mai frumoasa !”

Unii fani chiar au asemănat aspectul Oanei din adolescență cu cel al mamei sale: ”Semeni mult cu mama ta în tinerețile ei,” a scris un alt fan.

Vedeta a vorbit recent și despre averea pe care a primit-o de la mama sa și ce a făcut cu milioanele de euro moștenite.

Cât despre planul personal de azi, Oana se află acum într-o relație cu Alex Ashraf, un bărbat cu 14 ani mai tânăr decât ea.

Într-un interviu pentru Antena Stars realizat anul trecut, cei doi au vorbit despre mariajul lor, început în anul 2017.

"M-a învățat ce este dragostea adevătară. Pentru că este, cred eu, singurul bărbat care până la "frageda mea vârstă" m-a făcut să înțeleg cu ce se mănâncă dragostea", spune Oana Zăvoranu despre relația cu cu Ashraf.

"M-a călit! Prin ce am trecut la începutul relației, nu le doresc nici dușmanilor mei, cât am tras și cât am muncit ca să fiu alături de Oana nu cred că o să poată să facă nimeni în viața asta", a declarat Alex despre impactul pe care l-a avut presa asupra relației cu Oana Zăvoranu, la Antena Stars.