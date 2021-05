Oana Zăvoranu, despre adevăratele motive ale divorțului de Pepe: „M-a pus să aleg”

Aceștia au avut parte de o ruptură dură, plină de vorbe urâte, dar chiar și după atâția ani, încă mai au de împărțit câte ceva. Deși divorțul dintre cei doi s-a încheiat de multă vreme, Oana încă mai are de spus câteva detalii din viața de cuplu avută cu artistul latino.

Oana explică ce anume i-a făcut pe ei să își încheie relația și să nu se mai întoarcă niciodată unul la celălalt. Motivul rupturii dintre cei doi ar fi fost gelozia, după cum spune actrița.

Fostul soț al Oanei nu ar fi fost de acord cu libertatea artistică pe care era nevoită să o aibă ea. Mai precis, lui Pepe nu-i convenea faptul că soția acestuia trebuia să se sărute în telenovele în care aceasta juca. De multe ori, de-a lungul anilor, Oana a fost prezentă în diverse emisiuni tv pentru a-și spune of-ul cu privire la căsnicia lor care, la vremea respectivă, era una defectuoasă, așa cum declara ea.

De curând, Oana a fost prezentă într-un podcast online și a vorbit despre mai multe subiecte din trecutul ei. Printre declarațiile făcute, Oana a dezvăluit și care au fost cu adevărat motivele divorțului de bărbatul cu care credea că va rămâne toată viața.

Iată că iubirea nu e întotdeauna de ajuns, iar Oana și Pepe au învățat cele mai mari lecții unul de la celălalt, lucruri care i-au ajutat, poate, în relațiile avute. Pepe s-a recăsătorit la scurt timp de la divorțul de Oana, însă la 8 ani de căsnicie, acesta a divorțat și de Raluca Pastramă.

Oana Zăvoranu vorbește despre motivele divorțului de Pepe

Oana Zăvoranu a recunoscut că pentru Pepe a fost o adevărată provocare să-și vadă soția sărutându-se cu alți bărbați, pe platourile de filmare, acolo unde își desfășura activitatea în rol de actriță. Totodată, vedeta a mărturisit de-a lungul timpului și faptul că Pepe era violent cu ea.

”El nu suporta ca eu să mă pup, eram actriță. M-a pus în niște situații foarte delicate față de producători, care îmi ziceau că sunt rol prinicipal și că nu puteau să stingă lumină. Și el avea videoclipurile lui, în care se îmbulina cu alea. Se pupa și el cu altele, dar eu nu i-am zis că doarme pe balcon. M-a pus să aleg între el și carieră și l-am ales pe el, constrânsă de el. Nu a fost bine. Eu am pierdut niște trenuri importante. Eu nu i-am zis lui să renunțe la cântat.”, a spus focoasa brunetă.

Oana Zăvoranu îl acuză pe Pepe că nu a avut o căsnicie cu Raluca bazată pe iubire

În cadrul aceluiași interviu online, vedeta a dat bomba! Ea nu crede că Pepe s-ar fi căsătorit cu Raluca din dragoste, ci din ambiție. Ea a mărturisit că nu a crezut niciodată în căsnicia dintre ei.

”Nu m-a durut, cât m-a iritat (n.r. căsnicia lui Pepe cu Raluca Pascu), pentru că am simțit că este făcută la ambiție. Nu am crezut niciodată în această căsnicie, îmi pare rău. Niciodată! Mai auzeam și eu una alta, plânsete, alea, alea. Mai sună lumea, Bucureștiul ăsta este mic! Mai dă dedicații, mai alea, alea. În momentul în care se întâmplă ceva fără să ai vreo vină și nu te mai iubesc, la mine nu e să mai încercăm. Scandalul și tot ce s-a întâmplat cu el a fost pentru că am fost ațâțată. Nu am suferit deloc, eu am fost ofticoasă. L-am iubit și s-a terminat. Mai departe a fost oftică”, a mai zis focoasa brunetă., potrivit playtech.ro.

