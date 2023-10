Oana Zăvoranu, gestul neașteptat pe care ea l-a făcut înainte de divorț. Cum s-a asigurat că el nu va mai beneficia de banii ei

După o căsnicie de șapte ani, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au decis să meargă pe drumuri separate. Anunțul surprinzător a fost făcut public de vedetă pe 27 septembrie, când a dezvăluit că relația lor s-a încheiat.

Cu toate acestea, noutatea nu se oprește aici, deoarece Oana Zăvoranu l-a concediat pe fostul ei soț din clinica medicală pe care o deține.

Oana Zăvoranu l-a concediat pe Alex Ashraf înainte de divorț, din clinica pe care ea o deține

În mod similar, Alex Ashraf a inițiat procedura de divorț de Oana Zăvoranu. Cei doi s-au căsătorit în 2016 și au dezvoltat împreună mai multe afaceri de-a lungul timpului. Odată cu divorțul, vine și momentul partajului, iar mulți sunt curioși să afle cum va fi împărțită averea lor.

De remarcat că Oana Zăvoranu l-a concediat pe fostul ei soț din afacerea lor, de la clinică, înainte de a solicita separarea oficială. În trecut, s-au răspândit zvonuri despre posibilul lor divorț, însă vedeta a afirmat că relația lor era solidă. Cu toate acestea, se pare că lucrurile s-au schimbat, și cei doi au decis să pună punct căsniciei lor după șapte ani.

În timpul căsniciei, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au acumulat o avere din afacerile pe care le-au dezvoltat împreună, alături de moștenirea pe care Oana Zăvoranu a primit-o de la mama sa. Situația devine mai complexă prin faptul că fostul cuplu deținea împreună clinica medicală.

Însă, la momentul partajului, clinica nu va mai fi împărțită în două, deoarece Alex Ashraf nu mai este asociat în afacere. Oana Zăvoranu a declarat că partajul nu va fi dificil, deoarece fostul ei soț nu are pretenții. Ea a glumit spunând: "Sunt în sfârșit liberă și aștept pretendenții... glumesc;). Nu are ce pretenții să aibă, totul e făcut de mine.", spune ea, potrivit viva.ro.

Pe de altă parte, Alex Ashraf s-a mutat împreună cu amanta sa după despărțire. Vedeta a dezvăluit pentru sursa amintită mai sus că acesta o înșela cu o femeie pe care a cunoscut-o online. Oana a dezvăluit că fostul ei soț a cheltuit o sumă considerabilă de bani pentru amanta sa, achiziționându-i o casă, o mașină și plătindu-i operații estetice din banii ei.

„ Am dovezi. Sunt împreună de un an jumate, i-a luat casă și mașină din banii mei, i-a făcut și operații estetice, tot pe banii mei. Din păcate, nu a apreciat nimic din ce a avut de la mine. Când a văzut că începem să avem probleme, i-a cumpărat ei casă și mașină. El acum face totul pe banii soției, adică pe banii mei. Casă, mobilă, mașină, operații estetice. Serios. Am dovadă. A cheltuit 162 de mii de euro cu ea, din banii mei', spunea ea pentru sursa citată mai sus.